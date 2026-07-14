Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek - a wraz z nim inni politycy tej partii - w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zaczęli intensywnie powtarzać tezy tożsame z narracją rosyjskich i białoruskich kont - zauważa Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Przedstawiamy antyukraińskie narracje, wskazane przez NASK, które wykorzystują Czarnek i politycy PiS.Artykuł dostępny w subskrypcji
Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ dotarł do najnowszego opracowania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK w sprawie tego, jak konta powiązane z Rosją i Białorusią od początku lipca intensywnie szerzą w internecie treści, których celem jest polaryzacja polsko-ukraińskich relacji. Chodzi o następujące narracje: