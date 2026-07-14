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Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ dotarł do najnowszego opracowania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK w sprawie tego, jak konta powiązane z Rosją i Białorusią od początku lipca intensywnie szerzą w internecie treści, których celem jest polaryzacja polsko-ukraińskich relacji. Chodzi o następujące narracje: