Od wzniosłości po "wuja na weselu". "Czarnek testuje różne rejestry"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chociaż to, co politycy obiecują i jak diagnozują potrzeby społeczeństwa, powinno być kluczowe, kiedy stajemy przy urnie wyborczej, to ostatecznie często okazuje się, że najbardziej przekonuje to, co mało merytoryczne.

Ogłoszony 7 marca kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera nigdy nie odznaczał się powściągliwością swoich wypowiedzi. Stawiał raczej na dosadność, antagonizując kolejne grupy i zdobywając serca oraz głosy tych, których najskrytsze myśli wyrażał na głos.

W 2018 roku Przemysław Czarnek życzliwie wypowiadał się o karach cielesnych wobec dzieci.

Niekiedy istnieje konieczność zastosowania przymusu fizycznego, w tym kary cielesnej. Konieczność stosowania tego rodzaju kar wydaje się być oczywista: qui bene amat, bene castigat [kto kocha naprawdę, ten karci surowo], melius est pueros flere quam senes [lepiej płakać w dzieciństwie niż na starość] - mówili starożytni, którym trudno zarzucić wyznawanie nierealistycznej wizji człowieka.

I protestował przeciwko organizacji Marszu Równości w Lublinie.

Sugerowałoby to, że mamy w Lublinie jakąś nierówność i trzeba teraz demonstrować równość. Ale jaką mamy nierówność? Nie promujmy zboczeń, dewiacji i wynaturzeń.

W 2019 roku tłumaczył swoją wizję roli kobiet w społeczeństwie.

Idź i pracuj, jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Pierwsze dziecko rodzi się nie w wieku 20-25 lat, tylko w wieku 30 lat. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana.

W 2020 roku powiedział to, co większość prawicowych polityków dotychczas zaledwie sugerowała, ostrożnie i z obawą o skojarzenie z faszystowskim reżimem.

Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją.

W międzyczasie ogłosił też, że "dziewczęta powinny być wrażliwe na cnoty niewieście". Radził, by na jedzeniu oszczędzać, "pichcąc i jedząc obiady u znajomych", zatroszczył się o otyłość polskich dzieci, ale "zwłaszcza dziewczynek", wyśmiewał się ze statusu osoby najbliższej.

Najnowszym wyczynem retorycznym kandydata na premiera jest deklaracja wypowiedzenia ETS (systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2) skwitowana słowami: "nie mamy żadnych OZE-sroze".

Z tego artykułu dowiesz się: Jaką strategię językową stosuje Przemysław Czarnek w swoich publicznych wypowiedziach?

Dlaczego brutalizacja języka może budować autentyczność polityka?

Jak eksperci oceniają wpływ stylu komunikacji Czarnka na wyborców?

Czy potoczny język w polityce zawsze przynosi korzyści?

Jak zmieniają się oczekiwania społeczne wobec języka używanego przez polityków?

"Swój chłop" na białym koniu

Według językoznawczyni ten miks łacińskich sentencji, odwołań do katolickich bóstw i bon motów "zwykłego, prostego faceta, który mówi, jak jest" to nie przypadek.

To strategia.