Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
w kuluarach

Przemysław Czarnek i antyukraińska narracja. "Idzie mocno, a będzie szedł jeszcze mocniej"

|
Przemysław Czarnek na sali plenarnej Sejmu
Czarnek wciąż przeciwny militarnej pomocy Ukrainie. To nie przypadek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Antyukraińska narracja Przemysława Czarnka to nie przypadek. Wpisuje się ona w model, na który się zdecydował Jarosław Kaczyński - mówiła w programie "W kuluarach" dziennikarka Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Razem z Agatą Adamek i Marcinem Złotkowskim rozmawiali o postawie kandydata PiS na premiera.

W lipcu Przemysław Czarnek w prawicowej TV Republika powiedział, że "trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich".

- Prezes Prawa i Sprawiedliwości odcinał się, może nie jakoś super zdecydowanie, ale jednak się odcinał od słów Przemysława Czarnka - przypomniała w programie "W kuluarach" Agata Adamek.

Po tym jak w czwartek naruszona została polska przestrzeń powietrzna i w Tarnawie-Kolonii spadła uzbrojona rakieta manewrująca, najprawdopodobniej rosyjska, kandydata PiS na premiera o to czy powtórzył by te słowa, dopytywał Bartłomiej Ślak.

- Czy uważa pan, że ze względu na zagrożenie z powietrza ze strony Rosji, rozsądne jest oddawanie nowoczesnych pocisków do baterii Patriot Ukrainie? - odpowiedział mu Czarnek, dodając, że to "oddawanie bez niczego pocisków zakupionych za pańskie pieniądze i ludzi, którzy nas oglądają".

"Czarnek szedł w zaparte przez cały czas"

Jak podkreślił w programie "W kuluarach" dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski, te słowa Przemysława Czarnka, "niezbyt dobrze korespondują - mówiąc bardzo dyplomatycznie - z tym, co się wydarzyło".

Dodał, że członkowie Rozwoju Plus nie są zdziwieni tego rodzaju wypowiedzią Przemysława Czarnka. - Nawet usłyszałem taki jeden cytat, że Czarnek idzie mocno, a będzie szedł jeszcze mocniej - przekazał Złotkowski. I dodał: - Nie wiem, czy jest koncesjonowane przez Jarosława Kaczyńskiego, ale na pewno wpisuje się to w jakiś sposób w ten model, na który się zdecydował [Jarosław Kaczyński - red.], wskazując Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.

"Czarnek idzie mocno, a będzie szedł jeszcze mocniej"
Źródło: TVN24

Katarzyna Gozdawa-Litwińska podkreśliła, że "Przemysław Czarnek szedł w zaparte przez cały czas, nie wycofując się ze swoich słów".

Jak dodała, to pokazuje, że jeśli była mowa o dyscyplinowaniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to ono nie pomogło. - Raczej była to dobra mina do złej gry prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczył, że Przemysław Czarnek poszedł trochę za daleko mówiąc o tym uzbrojeniu dla Ukrainy, musiał zareagować. Dlatego że faktycznie wtedy wylała się duża fala hejtu na Ukraińców żyjących w Polsce. Mieliśmy do czynienia z aktami przemocy, które zresztą cały czas obserwujemy - tłumaczyła.

Czarnek i Kurski są Kaczyńskiemu potrzebni

Agata Adamek oceniła, że Czarnek buduje swój kapitał polityczny i próbuje grać na emocjach, które nie powinny nigdy w polityce zaistnieć w takiej sytuacji.

- Skłaniam się ku tej tezie, że tak jak Przemysław Czarnek w tej wersji, w której go widzimy ostatnio, tak Jacek Kurski jest potrzebny prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeśli teraz jest święte oburzenie na Jacka Kurskiego, jeśli słyszę, że na komitecie politycznym nie było ani jednego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który by się nie oburzał na Kurskiego, to mam poczucie, że jednak prezes - mimo wszystko - chce mieć Kurskiego po swojej stronie - powiedziała.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
1 godz 1 min
pc
Miała być towarem eksportowym. Została symbolem polskich wakacji
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
Przemysław CzarnekJarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jeden z pożarów w rejonie Spokane w stanie Waszyngton
Ogień wdarł się do miasta. "Tak wyglądają strefy wojenne"
METEO
imageTitle
Kiedy następny mecz polskich siatkarzy?
EUROSPORT
Policja zatrzymała jednego z Kolumbijczyków
Nieporozumienie, chwilę później szarpanina. Taksówkarz w szpitalu
Trójmiasto
shutterstock_2792364049
USA ruszyły na pomoc Japonii. Wspólna operacja na rynku
BIZNES
Pawilony na bulwarach wiślanych
Puste pawilony na bulwarach. Przetargi skończyły się klapą
Piotr Bakalarski
34 min
leki lekarstwa tabletki AdobeStock_472265745
"Bardzo duży kłopot" Polaków. Stawia nas w światowej czołówce
Wywiad medyczny
Upał
Czerwone alarmy przed skwarem. Tu będzie najgoręcej
METEO
imageTitle
Szczepaniak zakończyła próbę przepłynięcia Bałtyku. "Dziękujemy"
EUROSPORT
Elektrownia jądrowa w Paksu
Węgrzy wyłączają elektrownię atomową
Świat
imageTitle
Wyścig wschodzących gwiazd. Bogata historia Tour de Pologne
EUROSPORT
Antonio Jose Seguro
Prezydent i członkowie rządu ofiarami ataku hakerskiego
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Makabryczne znalezisko spacerowiczów. "Przekazane do badań"
Polska
lekarze plus
"Zachrzaniam jak dziki osioł". Radni, lekarze, milionerzy. Są inni niż Kacprzyk
Zespół autorów
Katarzyna GórniakJan KunertFilip Folczak
Abordaż z helikoptera
Weszli na pokład tankowca z floty cieni. W akcji pomogli Polacy
Świat
Donald Trump w USA
"Nie chcę zabijać ludzi". Trump: Wstrzymujemy to. Zobaczymy
Świat
imageTitle
Triumf siatkarzy, wracają upały, atak nożownika
to warto wiedzieć
imageTitle
Jeden gol nie wystarczył. Radomiak wraca z Katowic z niczym
EUROSPORT
Spotkanie "Rozwój+Wy"
"Bitwa o szyk zwarty" i "łowy" Morawieckiego. Kulisy rozłamu w PiS
W KULUARACH
imageTitle
Infantino straci fotel szefa FIFA? "Pozycja wydaje się nie do utrzymania"
EUROSPORT
Atak nożownika we Wrocławiu
Gałecka do Czarnka: Pan sobie żarty robi?
Wrocław
Upał, lato, noc
Skwar powróci i prędko nie odpuści. Tu ostrzega IMGW
METEO
imageTitle
Uczestnicy Tour de Pologne zaprezentowani w wyjątkowej lokalizacji
EUROSPORT
Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław
Polak przepłynął Bałtyk. Prezes Fundacji Cancer Fighters poruszony
Polska
imageTitle
Piorunująca końcówka Śląska. Pucharowicz odprawiony z niczym
EUROSPORT
imageTitle
Wiebes poszła za ciosem na Tour de France. Kosmiczny finisz
EUROSPORT
Bartłomiej Kubkowski
Dokonał rzeczy niemożliwej. Kubkowski przeszedł do historii
EUROSPORT
Chiny walczą ze skutkami powodzi
Tajfun dawno przeszedł, wciąż walczą z powodziami
METEO
Mateusz Morawiecki podczas wydarzenia "Rozwój+Wy"
Morawiecki o "wielkim marszu przez Polskę"
Polska
imageTitle
Trump z tytułem w Szanghaju. Obrońca trofeum bezradny w finale
EUROSPORT
Wojskowy dron (zdjęcie ilustracyjne)
Dron spadł na terytorium Rumunii
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica