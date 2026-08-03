w kuluarach Przemysław Czarnek i antyukraińska narracja. "Idzie mocno, a będzie szedł jeszcze mocniej" Oprac. Filip Czekała |

Czarnek wciąż przeciwny militarnej pomocy Ukrainie. To nie przypadek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W lipcu Przemysław Czarnek w prawicowej TV Republika powiedział, że "trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich".

- Prezes Prawa i Sprawiedliwości odcinał się, może nie jakoś super zdecydowanie, ale jednak się odcinał od słów Przemysława Czarnka - przypomniała w programie "W kuluarach" Agata Adamek.

Po tym jak w czwartek naruszona została polska przestrzeń powietrzna i w Tarnawie-Kolonii spadła uzbrojona rakieta manewrująca, najprawdopodobniej rosyjska, kandydata PiS na premiera o to czy powtórzył by te słowa, dopytywał Bartłomiej Ślak.

- Czy uważa pan, że ze względu na zagrożenie z powietrza ze strony Rosji, rozsądne jest oddawanie nowoczesnych pocisków do baterii Patriot Ukrainie? - odpowiedział mu Czarnek, dodając, że to "oddawanie bez niczego pocisków zakupionych za pańskie pieniądze i ludzi, którzy nas oglądają".

"Czarnek szedł w zaparte przez cały czas"

Jak podkreślił w programie "W kuluarach" dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski, te słowa Przemysława Czarnka, "niezbyt dobrze korespondują - mówiąc bardzo dyplomatycznie - z tym, co się wydarzyło".

Dodał, że członkowie Rozwoju Plus nie są zdziwieni tego rodzaju wypowiedzią Przemysława Czarnka. - Nawet usłyszałem taki jeden cytat, że Czarnek idzie mocno, a będzie szedł jeszcze mocniej - przekazał Złotkowski. I dodał: - Nie wiem, czy jest koncesjonowane przez Jarosława Kaczyńskiego, ale na pewno wpisuje się to w jakiś sposób w ten model, na który się zdecydował [Jarosław Kaczyński - red.], wskazując Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.

"Czarnek idzie mocno, a będzie szedł jeszcze mocniej" Źródło: TVN24

Katarzyna Gozdawa-Litwińska podkreśliła, że "Przemysław Czarnek szedł w zaparte przez cały czas, nie wycofując się ze swoich słów".

Jak dodała, to pokazuje, że jeśli była mowa o dyscyplinowaniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to ono nie pomogło. - Raczej była to dobra mina do złej gry prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczył, że Przemysław Czarnek poszedł trochę za daleko mówiąc o tym uzbrojeniu dla Ukrainy, musiał zareagować. Dlatego że faktycznie wtedy wylała się duża fala hejtu na Ukraińców żyjących w Polsce. Mieliśmy do czynienia z aktami przemocy, które zresztą cały czas obserwujemy - tłumaczyła.

Czarnek i Kurski są Kaczyńskiemu potrzebni

Agata Adamek oceniła, że Czarnek buduje swój kapitał polityczny i próbuje grać na emocjach, które nie powinny nigdy w polityce zaistnieć w takiej sytuacji.

- Skłaniam się ku tej tezie, że tak jak Przemysław Czarnek w tej wersji, w której go widzimy ostatnio, tak Jacek Kurski jest potrzebny prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeśli teraz jest święte oburzenie na Jacka Kurskiego, jeśli słyszę, że na komitecie politycznym nie było ani jednego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który by się nie oburzał na Kurskiego, to mam poczucie, że jednak prezes - mimo wszystko - chce mieć Kurskiego po swojej stronie - powiedziała.