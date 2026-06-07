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Polska

Czarnek chce dymisji rządu po słowach wiceministra o UPA

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Przemysław Czarnek w Nowym Targu
Mastalerek: Czarnek odciągnie uwagę od rozliczania Tuska
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grzegorz Momot/PAP
Poseł PiS Przemysław Czarnek zażądał w niedzielę dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem były słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w wywiadzie radiowym określił członków UPA jako "trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych".

W piątek wiceminister nauki i polityk Polski 2050 Andrzej Szeptycki w wywiadzie radiowym w TOK FM zostały zapytany przez prowadzącego o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców. - Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna, to byli tacy, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierzy niezłomni - odpowiedział Szeptycki.

W niedzielę Przemysław Czarnek w Nowym Targu wezwał rząd do dymisji. - Nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa - ocenił.

Czarnek, wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest "potężnym skandalem". Zarzucił mu, że "mówi o ludobójcach na Wołyniu, że byli to coś jakby polscy żołnierze niezłomni" i stwierdził, że "taki człowiek nie powinien być w polskim rządzie".

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Spór o "bohaterów UPA"

W rozmowie w TOK FM poruszony został też temat tego, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał niedawno jednostce ukraińskiej armii imię "bohaterów UPA". To spowodowało, że prezydent Karol Nawrocki podjął kroki, aby odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu.

- To nie była decyzja antypolska w rozumieniu "zrobimy Polakom na złość", natomiast to była decyzja, która została podjęta albo bez przejmowania się stanowiskiem Polski. (...) Myślę, że ktoś coś zawalił w Kijowie - skomentował Szeptycki.

Wiceminister przekazał też, że rozmawiał o tej sprawie z członkami ukraińskiej administracji. Usłyszał od jednego z nich, że "może warto by powiedzieć, że to nie chodzi o tych bohaterów UPA, którzy mordowali na Wołyniu, tylko chodzi o tych bohaterów UPA, którzy walczyli z Sowietami".

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Rzeź wołyńska to masowe zabójstwa, których nacjonaliści ukraińscy z UPA wraz z mieszkańcami dokonali na mniejszości polskiej zamieszkującej Wołyń i Wschodnią Galicję. Tereny te znajdowały się wówczas pod okupacją niemieckiej III Rzeszy, a do kulminacji mordów doszło latem 1943 roku. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Polscy historycy szacują, że zginęło między 80 a 100 tysięcy Polaków. W ramach polskich akcji odwetowych zostało zabitych około 10-20 tysięcy Ukraińców.

Ukraińska Powstańcza Armia to formacja zbrojna, która istniała w latach 1942-1954. Działała głównie na terytorium obecnej zachodniej Ukrainy. Jej celem było stworzenie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. Walczyli między innymi z oddziałami NKWD i polskimi partyzantami, a także okupacyjnymi władzami niemieckimi - chociaż czasami zawieszali z nimi broń w celu zwalczania partyzantki radzieckiej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Przemysław CzarnekPrawo i SprawiedliwośćRządDonald TuskMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWołodymyr ZełenskiUkrainaKarol NawrockiWojna w UkrainieRosja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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