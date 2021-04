Radny PO z Przemyśla miał zlecić pobicie. Usłyszał zarzuty, został zawieszony w partii

Tomasz S., radny miasta Przemyśla z ramienia Platformy Obywatelskiej, usłyszał zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak poinformował we wtorek rzecznik PO Jan Grabiec, Tomasz S. został zawieszony w prawach członka partii.

Tomasz S. trafił na trzy miesiące do aresztu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prokurator Marta Pętkowska poinformowała, że do pobicia mężczyzny, które miał zlecić radny doszło 28 marca.

- Pobity doznał licznych otarć naskórka, zasinień poniżej siedmiu dni. Tomasz S. usłyszał zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest to zarzut, w którym dochodzi do narażenia pobitego na wystąpienie poważniejszych skutków - wyjaśniła prok. Pętkowska. Jak dodała, do pobicia mężczyzny użyto kija bejsbolowego.