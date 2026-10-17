Polska Prezes PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym. Socjolog: to walka wewnętrzna na prawicy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kaczyński: musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed wydarzeniami, które mają miejsce w Trybunale Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wśród manifestujących w sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym są osoby związane między innymi z Ruchem Obrony Granic, klubami "Gazety Polskiej" i sprzyjającymi PiS mediami.

Po godzinie 14 przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wystąpienie rozpoczął od zarzutów pod adresem koalicji rządzącej. - Ta władza trwa tylko dlatego, że kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie. I ciągle są ludzie, którzy są gotowi w to wierzyć - mówił.

- My musimy nie tylko rządzić inaczej, musimy nie tylko zareagować na to wszystko, co w tym rządzeniu (koalicji 15 października) było przestępstwem. My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami jak te, które dzisiaj mają miejsce w gmachu, przed którym stoimy - przekonywał.

Kaczyński: TK i NBP to ostatnie instytucyje nieopanowane przez władzę

Jak mówił Kaczyński, TK to jeden z "dwóch ostatnich gmachów, które jeszcze nie zostały opanowane przez tę władzę". - Być może niedługo przyjdzie moment, kiedy przyjdzie stanąć pod Bankiem Narodowym (NBP) i Banku Narodowego bronić - powiedział.

Sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej wniosła w ubiegłym tygodniu o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Jarosław Kaczyński Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Prezes PiS zaznaczył, że chodzi o to, "żeby Polsce nie narzucono tego, co nas wprowadzi do biedy, nędzy". - Chodzi tutaj przede wszystkim o euro, ale chodzi o cały plan dalszej integracji Unii Europejskiej - mówił. Kaczyński zarzucił rządzącym kłamstwa i działanie w interesie Niemiec.

Sierakowski: Kaczyński walczy o pierwszeństwo na prawicy

Wystąpienie prezesa PiS komentował w TVN24 Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej". Zdaniem socjologa Kaczyńskiemu "nie można odmówić werwy".

- Myślę, że ta werwa się bierze z tego, że prezes walczy o życie. To jest naprawdę nie tyle walka o zmianę władzy w Polsce, może nawet nie o Trybunał sam, chociaż tutaj jakieś nadzieje ten obóz ma, ale o pierwszeństwo (PiS) na prawicy, które jest coraz bardziej podważane przez samych wyborców PiS, którzy od PiS-u odchodzą - mówił.

Sławomir Sierakowski: Kaczyński walczy o pierwszeństwo na prawicy Źródło: TVN24

Jak ocenił, sytuacja wokół TK to szansa dla PiS na "wzrost sondaży i umocnienie pierwszeństwa na prawicy lub w ogóle nieutracenie go".

Zaznaczył, że chodzi również o to, aby prawicowe media dalej "orientowały się na PiS, a nie na Konfederację czy Karola Nawrockiego". - To też jest jakiś przekaz do Karola Nawrockiego. Krótko mówiąc to jest trochę walka wewnętrzna na prawicy - dodał.

Sierakowski: nie wiem, czy nawet ten tłum w to uwierzy

Kaczyński przekonywał, że zestawienie Trybunału Konstytucyjnego z czasów PiS i tego, "które chcą zbudować teraz nowe władze" jest "całkowicie błędne i niesprawiedliwe". Mówił też, że obóz Zjednoczonej Prawicy wybierał w "ogromnej większości" ludzi, o który "nigdy przedtem nawet często nie słyszeliśmy".

- Przy pomocy takiej odrażającej propagandy zrobiono z pewnych ludzi, szczególnie z pani profesor (Krystyny) Pawłowicz, znakomitej prawniczki i bardzo uczciwej osoby, wroga publicznego - kontynuował prezes PiS.

Jak ocenił, "bajka o łamaniu praworządności przez nas to było jedno z wielkich oszustw". - Myśmy praworządności nie łamali - powiedział Kaczyński.

Krystyna Pawłowicz i jej najbardziej pamiętne wypowiedzi Źródło: TVN24

Sierakowski odniósł się później do tej części wystąpienia prezesa PiS. - Opowiadanie nam, że za czasów PiS-u byli kandydaci (do TK) niezależni: Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski (...) pani Julia Przyłębska, która była odkryciem towarzyskim (Kaczyńskiego). To jak w to uwierzyć? Nie wiem, czy nawet ten tłum, który tam stoi, w to uwierzy - podsumował publicysta w TVN24.

Pawłowicz nie jest już sędzią TK, w grudniu przeszła w stan spoczynku. Przed objęciem funkcji w Trybunale w 2019 roku dwukrotnie została wybrana na posła z list PiS (w 2011 i 2015 roku). Obecny prezes TK Bogdan Święczkowski, nazywany prawą ręką Zbigniewa Ziobry i były prokurator krajowy także został wybrany z list partii Kaczyńskiego do Sejmu w 2011 roku. Stanisław Piotrowicz to kolejny sędzia TK związany w przeszłości z PiS. Z kolei sam Kaczyński o byłej już prezes TK Julii Przyłębskiej mówił w jednym z wywiadów, że jest jego "towarzyskim odkryciem".

Na koniec przemówienia Kaczyński ocenił, że sytuacji w Trybunale "nie da się w obecnej sytuacji naprawić przy pomocy resetów konstytucyjnych". - Jedyna droga to jest po prostu zmiana w Polsce. Uczciwy Trybunał Konstytucyjny, niezależny Bank Narodowy, niezależne instytucje i dobra władza, dobra, patriotyczna władza - powiedział.