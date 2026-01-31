Logo strona główna
Polska

Ten rodzaj przemocy jest "najbardziej dotkliwy", ale "najtrudniejszy do udowodnienia"

Sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny (zdjęcie ilustracyjne)
"Dom był dobry, kochający, a otoczenie okazało się złe i doprowadziło Julię do najtragiczniejszej decyzji"
Źródło: TVN24
Przeraziło mnie w tej historii to, że dom był dobry, kochający, a otoczenie okazało się złe i doprowadziło Julię do najtragiczniejszej decyzji - mówiła dziennikarka tvn24+ Iga Dzieciuchowicz. Julia - 16-latka, która doświadczała przemocy rówieśniczej - odebrała sobie życie. Dzieciuchowicz podkreśliła, że "najtrudniejsza do udowodnienia i najbardziej dotkliwa jest przemoc relacyjna".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Dziennikarka Iga Dzieciuchowicz w serii artykułów opisała historię 16-letniej Julii, która przez lata doświadczała przemocy rówieśniczej i ponad rok temu odebrała sobie życie.

Jak mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24, "hejt jest jak demon, od którego nie można się uwolnić".

- On się nie kończy po zamknięciu drzwi od klasy. On trwa w powiadomieniach w telefonach, na grupach na WhatsApp, na rozmaitych stronach hejterskich, które są tworzone przez rówieśników - podkreśliła.

To właśnie spotkało Julię. - Stworzono hejterski profil z jej imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, adresem, gdzie mieszka. I to był moment, w którym Julia się załamała - mówiła Dzieciuchowicz i przyznała, że "to jedna z najtragiczniejszych historii", którą usłyszała w swojej pracy zawodowej.

- Również dlatego, że rodzice robili wszystko, żeby córkę uratować - podkreśliła. - Opiekowali się nią, chodzili do pedagogów, chodzili do nauczycieli, prosili o pomoc. Mówili, że nie można tego bagatelizować, bo ta przemoc się nasila, że córka funkcjonuje coraz gorzej, że jest potrzebna jej pomoc psychologa - opowiadała.

Dziennikarka podkreśliła, że to była kochająca się rodzina. - Przeraziło mnie w tej historii to, że dom był dobry, kochający, a to otoczenie okazało się złe i doprowadziło Julię do najtragiczniejszej decyzji - powiedziała.

"Nauczyciele mówili, żebyśmy dali spokój, że to minie". Julia była gnębiona w szkole, nie żyje

"Coraz więcej spraw o nękanie i cyberprzemoc"

Jak opowiadała Dzieciuchowicz, od rodziców Julii usłyszała, że dziewczyny, które ją hejtowały, "mówiły, że tak naprawdę nic im nie grozi, że jest tylko kurator i tak naprawdę one czują się bezkarne". - Rodzice tych dziewczynek byli za rodzicami Julii, to znaczy prosili o to, żeby ukarać córki, a one sobie nic z tego nie robiły - dodała.

- Ta przemoc się nasila. Adwokaci, z którymi rozmawiam, mówią, że od momentu, kiedy weszła sztuczna inteligencja, jest coraz więcej spraw o nękanie i cyberprzemoc, gdzie są na przykład twarze dzieci w kontekście na przykład seksualnym. Nie wiemy w tej chwili, jak to wpłynie na te dzieci - podkreśliła dziennikarka i dodała, że "musimy rozwiązać ten problem systemowo".

- Rodzice Julii opowiadali, że po śmierci córki odezwało się do nich mnóstwo innych rodziców z pytaniem, co oni mają zrobić, bo ich dzieci też są nękane. Rodzice nie wiedzą, do kogo mają się udać. Kuratorium Oświaty proponuje pedagogów. Mówią, że to jest konflikt do rozwiązania. Wielu nauczycieli twierdzi, że przecież dzieci się kłócą. Dzisiaj się pokłócą, jutro się pogodzą i wszystko będzie w porządku - mówiła.

- Myślę, że my jako dorośli, absolutnie nie zdajemy sobie sprawy ze skali problemu, tego, co dzieci robią w sieci. Jak ta przemoc wygląda online. Zapominamy o tym, że, że nasze dzieci żyją w świecie online i ten świat jest dla nich tak samo realny, jak nasza rzeczywistość - dodała.

Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci

Iga Dzieciuchowicz

"Nie jesteśmy w stanie wychwycić momentu, w którym przemoc eskaluje"

Dzieciuchowicz mówiła również, że z jej rozmów z ekspertami, interwentami kryzysowymi wynika, że "najtrudniejsza do udowodnienia i najbardziej dotkliwa jest przemoc relacyjna, która polega na tym, że ktoś przewraca oczami, kiedy druga osoba idzie do odpowiedzi, ktoś przy kimś nie chce stać, nie chce robić z nim projektu".

- Nie jesteśmy w stanie wychwycić tego momentu, w którym ta przemoc eskaluje. A zawsze zaczyna się od przemocy relacyjnej - to podkreślają eksperci - a kończy się na ataku fizycznym. Julia również była ofiarą fizycznego ataku swoich koleżanek, które w dodatku nagrały to na komórkę - powiedziała dziennikarka tvn24.pl.

TVN24 HD

dzieci Młodzież Zdrowie psychiczne
