Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cierpią dzieci, cierpią rodzice. Co zrobić?

Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Rycielski: im młodzie dzieci, tym więcej przemocy bezpośredniej
Źródło: Tak jest TVN24
U młodszych dzieci jest więcej przemocy fizycznej, a u nastolatków - przemocy relacyjnej - tłumaczył w "Tak jest" TVN24 psycholog dr Piotr Rycielski. Justyna Suchecka, dziennikarka tvn24.pl, podkreśliła, że zwalczanie hejtu musi się wiązać z integracją klasy i edukacją.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Doktor Piotr Rycielski, psycholog z Centrum Badań nad Bullyingiem Instytutu Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, powiedział w programie "Tak jest" TVN24, że "im młodsze dzieci, tym więcej przemocy bezpośredniej".

- Szturchnięcia, agresja fizyczna, przepychania - to rodzaj przemocy w młodych grupach wiekowych - wyjaśniał Rycielski. Mówił, że z kolei u nastolatków "dominuje przemoc relacyjna, czy taka przemoc w białych rękawiczkach". - Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której cała klasa nie odzywa się do jednej osoby, i to trwa tygodniami albo miesiącami - tłumaczył.

Rodzice też się czują wykluczeni

Temu, kto najczęściej doświadcza przemocy w szkole przyjrzały się niedawno dziennikarki Maria Mikołajewska i Justyna Suchecka. W programie "Tak jest" Suchecka powiedziała, że rodziców dzieci, które doświadczają hejtu, łączy poczucie bezsilności.

"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska

- Razem z Marią rozmawiałyśmy przede wszystkim z matkami, bo kiedy mówimy rodzice, to tak naprawdę odzywały się głównie kobiety, które mają nastoletnie dzieci, które są wykluczone z grupy - mówiła.

Dziennikarka opowiadała, że tacy rodzice też się czują wykluczeni. - Oni mówią na przykład na zebraniu rodziców: "moje dziecko ma problem z waszymi dziećmi", a inni rodzice mówią "ale jaka to jest przemoc? Nikt nie pobił" - opisywała Suchecka.

Długotrwałe konsekwencje

Rycielski powiedział, że osoby prześladowane mają często objawy somatyczne. - Bóle głowy, bóle brzucha, poczucie lęku, poczucie depresji - wymienił. Podkreślił jednak, że konsekwencje odczuwa cała klasa.

- Pomoc systemowa musi objąć całą klasę, bo konsekwencje przemocy spotykamy w całej klasie. Tam jest niechęć do chodzenia do szkoły, niechęć do nauki, gorsze wyniki szkolne - zaznaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hejt po nominacji. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"

Hejt po nominacji. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"

Svitlana Kucherenko
11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają

11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają

Ponadto, jak powiedział psycholog, z badań wynika, że przemoc jest wszędzie, w miastach i na wsi, we wszystkich grupach. Chłopcy częściej stosują przemoc fizyczną, a dziewczyny - relacyjną - wyjaśnił Rycielski.

Jak dodała Suchecka, osoba przeniesiona z klasy, gdzie doświadczała przemocy, może zachować mechanizmy obronne. - Wycofuje z kontaktów już na starcie, w nowej klasie bardzo często jest jej trudno się zaprzyjaźnić, bo bardzo dobrze pamięta, jakie były konsekwencje jej poprzednich relacji - tłumaczyła.

Z badań wynika, że przemoc dotyka w dużym stopniu młodych ludzi neuroróżnorodnych, neuroatypowych. Rycielski przekazał, że w tej grupie doświadczanej przemocy jest 3-5 razy więcej.

Suchecka: bardzo dużą rolę odgrywa psychoedukacja

Klasa musi być grupą, potrzebna jest edukacja

Jak walczyć z przemocą w szkole? - Myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa psychoedukacja, dlatego tutaj znów z wielką uwagą powinniśmy się pochylić nad edukacją zdrowotną, która jest nieobowiązkowa, bo to jest przedmiot, który miał zawierać jej elementy - odpowiedziała Suchecka.

- Jeżeli od początku będziemy dbali o to, żeby grupa była rzeczywiście grupą, a nie zestawem uczniów i uczennic, to te nasze szanse na zapobieganie przemocy są po prostu większe - podkreśliła dziennikarka.

Rycielski powiedział, że z jego obserwacji wynika, że nauczyciele nie rozmawiają z uczniami o mechanizmach przemocowych, chociaż młodzi dostrzegają przemoc. - Porządnej psychoedukacji w tym obszarze nie dostają - stwierdził.

Suchecka zwróciła też uwagę na to, jaki wzorzec dostają młodzi od dorosłych. - Młodzi ludzie słyszą wiele innych rzeczy. Widzą, jak nauczyciele komentują rzeczy w mediach społecznościowych. Widzą, jak zachowują się ich rodzice w mediach społecznościowych. Ja często słyszę od nastolatków, że oni woleliby nie widzieć, co ich tata pisze na Twitterze - powiedziała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
szon shutterstock_2112653081_1
Czy "szon patrol" to nowy "niebieski wieloryb" albo "czarna wołga"?
Justyna Suchecka
Jak publikować zdjęcia dzieci dbając o ich prywatność?
Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?
Justyna Suchecka
Zanim wrzucisz zdjęcie świadectwa, sprawdź co na nim widać
Zanim wrzucisz zdjęcie ze świadectwem do sieci. "Jeśli już musisz"
Justyna Suchecka
OGLĄDAJ: Chłopcy częściej biją, dziewczynki wykluczają. Przemoc w szkole
pc

Chłopcy częściej biją, dziewczynki wykluczają. Przemoc w szkole

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Burdun Iliya/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SzkołaMłodzieżZdrowie psychiczneZdrowieHejtMedia społecznościowe
Czytaj także:
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
BIZNES
EN_01666363_1889
Skandal w wojsku. Była główna prawniczka aresztowana
Świat
imageTitle
Radość w Płocku, Pogoń pokonana. Zwycięski debiut Feio
Najnowsze
Jerzy Derfel
"Porządny człowiek". Zmarł autor muzyki do "Misia"
Polska
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
BIZNES
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć
METEO
imageTitle
Były reprezentant Francji oskarżony o gwałt
EUROSPORT
imageTitle
Zdradza, w jaki sposób pokonała Świątek
EUROSPORT
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Co się musi stać, by Świątek awansowała z grupy?
EUROSPORT
imageTitle
Zwrot akcji. To z tą rywalką Świątek zagra o półfinał WTA Finals
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
BIZNES
Dym nad miastem Al-Faszir w Sudanie, 26 października 2025 roku
Mniej uchodźców niż zwykle. To bardzo zły znak
Świat
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
METEO
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
WARSZAWA
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
BIZNES
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Zacięty bój Kamila Majchrzaka w Atenach
EUROSPORT
Doprowadzenie Łukasza W.
Usiłowanie zabójstwa czterech osób. Zarzut dla rusznikarza po strzałach w lesie
Poznań
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
BIZNES
Policja, ilustracyjne
Pies zaatakował 9-miesięczne niemowlę, dziecko zmarło
Świat
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
WARSZAWA
Składowisko w Chabielicach
Zabrali beczki z wodami czerwonymi, teraz znikają kolejne śmieci
Łódź
Prezydent Puław Paweł Maj był gotów pójść na pięć dni do aresztu
Lex Puławy podpisane. "O jeden absurd mniej w przepisach"
Lublin
imageTitle
Lewandowski z wąsem. Nietypowy wygląd, ale szczytna idea
EUROSPORT
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych
Pegasus, celowy błąd i nieoczekiwane konsekwencje
Robert Zieliński
George Clooney w 2023 roku
George Clooney przyznaje: szczerze, to był błąd
Świat
imageTitle
Rozpędzony O'Sullivan. Sześć frejmów z rzędu i kolejna runda
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica