Joanna Pawlińska: po premierze filmu "Dom dobry" Feminoteka odnotowała 200 procent więcej zgłoszeń Źródło: TVN24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Przemoc domowa to wciąż, choć coraz rzadziej, temat tabu. W Polsce do szerszej debaty przyczynił się film "Dom Dobry". Według danych polskiej policji około 75 procent ofiar przemocy domowej to kobiety. Joanna Pawlińska rozmawiała z czterema kobietami i poznała ich historie. Jej reportaż "To mogła być każda z nas" można obejrzeć w TVN24+.

Jak oceniła dziennikarka w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24, po filmie "Dom dobry" "jako społeczeństwo zaczęliśmy trochę reagować i zauważać tą przemoc". Mówiła że "kobiety też znalazły miejsca, w których można zgłaszać przemoc".

Joanna Pawlińska wskazała, że takim miejscem, gdzie można uzyskać pomoc, jest Feminoteka. Jak przekazała, fundacja "odnotowała dwieście procent więcej zgłoszeń telefonicznych po premierze filmu 'Dom dobry'".

Podkreśliła, że "przemoc to nie jest sprawa prywatna", mimo że "często dzieje się za zamkniętymi drzwiami". - Bohaterkami reportażu są kobiety, które codziennie mijamy na ulicy. To są normalne, niezwracające na siebie w żaden sposób uwagi kobiety. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakie piekło mają w życiu, kiedy wracają do tego domu i te drzwi się zamykają - mówiła dziennikarka.

Zaznaczyła, że "jest cały pakiet różnych zachowań, ale część z nich jest przestępstwem, a za przestępstwo grozi odpowiedzialność karna". Dodała, że bardzo ważne jest to, żebyśmy jako społeczeństwo "reagowali, jeżeli zauważamy, że dzieje się coś złego".

"Powinniśmy przy tych osobach być"

Została zapytana, co najczęściej decyduje o tym, że ktoś zdobywa się na odwagę i opuszcza przemocową relację.

Pawlińska powiedziała, że "takie kobiety, jak bohaterki reportażu, często decydują się kilka razy na to, żeby odejść". Dodała, że zazwyczaj jest tak, że kiedy kobiety decydują się na odejście, "partner mówi, że się zmieni, coś poprawi i wracają".

- Dziewczyny z Feminoteki podkreślają, że to też jest nasza rola jako społeczeństwa, że nie powinniśmy za bardzo oceniać tych kobiet, bo to są bardzo silne mechanizmy psychologiczne i po prostu powinniśmy przy takich osobach być. Mówić: jestem, widzę, jeżeli byś czegokolwiek potrzebowała, to jest mój numer i zadzwoń - powiedziała.

Podkreśliła, że "jest wiele organizacji pomocowych, na które można liczyć i nie trzeba tkwić w związku, który nas po prostu bardzo rani".

