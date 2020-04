Gwałtowny wzrost przypadków przemocy domowej. "Dzieci mówią, że wcześniej tego nie było"

Gdy dzieci chodziły do szkoły, na podwórko czy place zabaw - ich krzywdę mieli szansę zauważyć nauczyciel albo rówieśnicy. Krzywdzona kobieta mogła skorzystać z nieobecności partnera i podjąć próbę ucieczki albo poprosić o pomoc w pracy. To i tak było trudne - teraz ich oprawcy nie dają im na to szansy, bo zgodnie z wytycznymi nie opuszczają domów