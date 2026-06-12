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Polska

"Dzień dumy Wojska Polskiego". F-35 przyjęte do polskiej armii

Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: Polska jako pierwsza odczytała wezwanie do zbrojenia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki
W piątek podczas uroczystej ceremonii w bazie wojskowej w Łasku do polskiej armii przyjęto myśliwce F-35. Podczas wydarzenia głos zabrał prezydent Karol Nawrocki i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj podkreślili znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.

W piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyły się uroczystości przyjęcia myśliwców F-35 "Husarz" do polskiej armii. Wcześniej samoloty odbyły uroczyste przeloty samolotów nad polskimi miastami w ramach rajdu pod nazwą "Powitanie z Polską".

W trakcie ceremonii w Łasku głos zabrał najpierw Karol Nawrocki. Głowa państwa podkreśliła, że za sprawą wielozadaniowych samolotów "Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, bezpieczniejsza". - Na naszych oczach podczas tej uroczystości (…) dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych - i w tym kontekście jest to dzień historyczny - mówił prezydent.

Nawrocki powiedział, że Polska w swojej historii po roku 1989 r., między innymi za sprawą tych maszyn, nigdy nie była tak silna i tak gotowa na "rewolucję wielodomenowości" w zakresie bezpieczeństwa. 

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

Prezydent podziękował administracji Trumpa

Jak zaznaczył prezydent podczas ceremonii na lotnisku w Łasku, F-35 to "maszyna, która w kolejnych latach gwarantować będzie z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości", a z drugiej "będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom". - A za sprawą swojej "trudnowykrywalności" polskie Siły Powietrzne i polskie Siły Zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania - dodał.

Nawrocki podkreślił również znaczenie współpracy wojskowej z USA, wskazując, że polski pilot szkolący się na amerykańskim sprzęcie "dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo między Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne" obu krajom.

Prezydent ocenił, że sojusz polsko-amerykański opiera się na wspólnych wartościach, takich jak wolność, niepodległość, suwerenność i demokracja. Nawiązał również do wspólnej historii obu państw oraz współpracy wojskowej podczas misji zagranicznych. Jak zaznaczył, włączenie F-35 do wyposażenia polskiej armii jest kolejnym elementem "budowania strategicznego sojuszu bezpieczeństwa, opartego o świat fundamentów wartości, wolności i demokracji". 

Administrację amerykańską reprezentował na uroczystości w Łasku ambasador USA w Polsce Tom Rose i Thomas G. DiNanno podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego USA.

Prezydent podziękował "wszystkim tym, którzy doprowadzili do dzisiejszego wydarzenia". - Prezydentowi Donaldowi Trumpowi, przywódcy Stanów Zjednoczonych, będę miał okazję podziękować osobiście, ale na ręce pana sekretarza i pana ambasadora dziękuję Stanom Zjednoczonym za to, że nasz sojusznik jest gotowy do dzielenia się swoją technologią, swoimi osiągnięciami inżynieryjnymi, także z Rzeczpospolitą Polską, z tak ważnym swoim sojusznikiem i partnerem - powiedział Nawrocki.

- Umiejętność wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym pomiędzy tymi maszynami daje nam także poczucie budowania odpowiedzialności w najsilniejszym i najważniejszym sojuszu, jaki służy wolnemu światu, a więc Sojuszu Północnoatlantyckim - podkreślił.

Błaszczak i Kosiniak-Kamysz podali sobie dłoń

Nawrocki podziękował także "pierwszemu żołnierzowi RP", szefowi Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławowi Kukule, "pierwszemu pilotowi RP", Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi, a także wszystkim żołnierzom, negocjatorom i personelowi, który "przyczynili się do dzisiejszego wydarzenia".

Prezydent powiedział także, że na piątkową uroczystość zaprosił byłego szefa MON, szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. - Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczypospolitej przygotować tę wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadania - powiedział Nawrocki.

Po zakończeniu przemówienia prezydent podszedł do Kosiniaka-Kamysza, następnie do Błaszczaka, po czym zaprosił byłego i obecnego szefa MON, by uścisnęli sobie dłonie.

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Prezydent zaprosił Błaszczaka i Kosiniaka-Kamysza, aby podali sobie dłonie
Źródło: TVN24

Kosiniak-Kamysz: Polska jako pierwsza odczytała wezwanie do zbrojenia

Po prezydencie głos zabrał szef MON. - To jest wielki dzień dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. To jest dzień dumy Wojska Polskiego - powiedział minister obrony. Wskazał, że przyjęcie F-35 do Sił Zbrojnych RP pokazuje, że Polska "nie zaczyna ani nie kończy się w jednej dacie".

- Przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. I najważniejsze, i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczypospolitej - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w tej sprawie zawsze znajdzie wspólny język z prezydentem.

Szef MON stwierdził, że przyjęcie F-35 do polskich Sił Zbrojnych pokazuje też rolę, jaką dzisiaj Polska odgrywa w budowie architektury bezpieczeństwa. - Polska jest dziś niekwestionowanym liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Jest liderem wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej, która dzięki naszym działaniom jest najlepiej strzeżona w historii - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

- To odczytanie wezwania do zbrojeń w Europie Polska zrobiła jako pierwsza. I nie tylko u siebie, ale podczas swojej prezydencji (w UE) przez wprowadzenie ogólnoeuropejskiego, pierwszego w historii programu zbrojeń, programu SAFE - zwrócił uwagę Kosiniak-Kamysz. - Zaraziła tym wszystkie państwa europejskie. I pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii - powiedział, nawiązując do weta Nawrockiego w sprawie unijnego instrumentu.

Wdowa po majorze "Slabie" na ceremonii przyjęcia myśliwców

Szef MON wspomniał również o ​majorze Macieju "Slab" Krakowianie, który zginął w katastrofie myśliwca F-16​.

- Wybitny pilot. To jest część tej trudnej historii. (…) Jest dzisiaj z nami jego małżonka, pani doktor, pani kapitan, bo też służy w Wojsku Polskim. Są dzisiaj z nami jego synowie w mundurach Wojska Polskiego. Małych żołnierzy, ale dumnych ze swojego taty, dumnych z jego dokonań, dumnych z Wojska Polskiego. Dziękuję, że pani kapitan przyjęła moje zaproszenie i jest dzisiaj tutaj z nami - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lotnicy wybrali na "matkę chrzestną" samolotów F-35 Paulinę Kosiniak-Kamysz, małżonkę ministra obrony narodowej. Na prośbę żony ministra symbolicznego chrztu maszyn dokonała także wraz ze swoimi synami kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po podpułkowniku "Slabie".

Ceremonia chrztu i nadania imienia "Husarz" F-35
Ceremonia chrztu i nadania imienia "Husarz" F-35
Źródło zdjęcia: x.com/MON_GOV_PL

"W siedem minut w każde miejsce w Polsce"

Wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił po zakończonej ceremonii w Łasku o tym, jak F-35 zmieniają nasze bezpieczeństwo. - Żeby sobie zdać sprawę z możliwości tego samolotu, stąd z Łasku ten samolot od momentu startu jest w stanie dolecieć w każde miejsce w Polsce w ciągu siedmiu minut - powiedział w rozmowie z Piotrem Kraśką i podkreślił, że w tym czasie "w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia ze wschodu czy z północy ten samolot jest w stanie dolecieć do polskich granic". 

- Rozmawiałem z polskimi pilotami. Powiedzieli, że między F-16 a F-35 jest absolutna przepaść, że to jest skala wręcz niewyobrażalna, (…) F-35 jeszcze zanim zostanie w jakikolwiek sposób rozpoznany, już może razić cel - przekonywał Tomczyk. 

Wiceszef MON zwrócił uwagę, że Polska weszła "do grona 20 państw świata, z którymi Stany Zjednoczone podzieliły się tą technologią", a na "wschodniej flance NATO ma to absolutne wyjątkowe znaczenie". 

Tomczyk wspomniał też o kosztach szkolenia pilotów myśliwców. - Wyszkolenie jednego pilota F-35 to jest koszt 12 milionów dolarów. Sam hełm pilota F-35 kosztuje pół miliona dolarów, dlatego, że ten jest specjalnie szyty na miarę pod każdego pilota - podsumował.

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Cezary Tomczyk o możliwościach F-35
Źródło: TVN24

>>>Zobacz też: Tryb "bestii" i widzenie przez podłogę. 7 rzeczy, które trzeba wiedzieć o F-35

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszKarol NawrockiWojsko Polskie
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