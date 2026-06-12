Polska Tak wyglądał przelot myśliwców F-35. Zobacz nagrania Kamila Grenczyn |

F-35 wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Piloci polskich Sił Powietrznych wykonali w piątek uroczysty przelot myśliwcami F-35 (w towarzystwie dwóch myśliwców F-16) w ramach rajdu pod nazwą "Powitanie z Polską". Pierwszym miastem, nad którym odbył się przelot był Gdańsk - około godziny 9.45 myśliwce można było zobaczyć nad Westerplatte.

Przelot myśliwców nad Westerplatte Źródło: TVN24

F-35 przeleciały nad Warszawą

Około godziny 10.10 samoloty pojawiły się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły.

Przelot myśliwców F-35 nad Warszawą Źródło: TVN24

Tak wyglądał przelot F-35 nad Krakowem

Kolejnym punktem był Kraków. O godzinie 10.35 formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

F-35 nad Krakowem Źródło: Kontakt24 / Mike Del Saar

Następnie około godziny 11.30 myśliwce wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku na uroczystość przyjęcia maszyn do polskich Sił Zbrojnych. Na ceremonii zjawili się między innymi prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Myśliwce F-35 na płycie lotniska bazy w Łasku Źródło zdjęcia: TVN24

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