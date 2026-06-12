Polska Ambasador Rose o Polsce: Ameryka lubi silnych sojuszników Kamila Grenczyn |

Rose: Polska nie potrzebuje lekcji czy wykładu na temat tego, jak się ma bronić Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek odbył się uroczysty przelot myśliwców F-35 w ramach rajdu pod nazwą "Powitanie z Polską". Samoloty przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.

O relacjach polsko-amerykańskich dziennikarz TVN24 Piotr Kraśko rozmawiał z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose'em. - Mamy taką relację, takie partnerstwo, które wykracza poza zwykły sojusz czy relacje komercyjne. Polska jest mocno zaangażowana w to, żeby się bronić. Ameryka lubi silnych sojuszników - mówił.

- Polska nie potrzebuje lekcji czy wykładu na temat tego, jak się ma bronić, ponieważ wy bronicie się sami i to jest zaszczyt dla nas, ale również nasz interes w tym, żeby wam pomóc - oznajmił Rose.

Wyraził nadzieję, że obecność myśliwców F-35 w kraju pokaże całemu światu oraz sąsiadom, że "nikt nie może tutaj stawiać Polsce czoła". - Ten wspaniały sprzęt wojskowy jest zaprojektowany w taki sposób, żeby walczyć w wojnie, ale celem jest przede wszystkim, by wojnie zapobiegać - zaznaczył.

Jak przekazał ambasador, najlepszą metodą na zapobieganie konfliktowi jest przygotowanie się na niego, a "Polska jest przygotowana".

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Rose: Ameryka jest dumna z tego, że może stać u boku Polski

Rose był też pytany, w jaki sposób pozycję Polski w USA i wśród naszych sojuszników buduje to, że wydajemy blisko 5 procent PKB na obronność. - Polska jest naszym najsilniejszym partnerem w Europie. Myślę, że nie ma co do tego żadnej wątpliwości - powiedział.

- Wiem, że może być to czasami trudne do uwierzenia, ale Polska jest partnerem, który ma najsilniejszą obronę, jest najsilniejszym partnerem w zakresie bezpieczeństwa w Europie. Polska nie potrzebuje wykładów, pouczania czy zachęt z naszej strony - mówił ambasador.

Jak zaznaczył, właśnie z tego powodu prezydent Donald Trump "jest tak mocno zaangażowany w to, żeby relację tę wzmacniać, ponieważ to leży również w naszym interesie". - Im silniejsza staje się Polska, tym silniejsza i bardziej bezpieczna będzie Ameryka - dodał.

Rose pytany o to, jaki będzie jego komunikat do Polaków w dniu przelotu przez kraj myśliwców F-35, oświadczył: - Ameryka jest dumna z tego, że może stać u boku Polski, ponieważ Polska to kraj niesamowity ze wspaniałymi obywatelami. Jedno słowo, które może opisać polski charakter to przede wszystkim "wytrwałość".

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