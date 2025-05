Zabójstwo, handel narkotykami, porwanie. Przestępstwa na koncie uczestników ustawki, w której brał udział Nawrocki

Kittel: "Wielki Bu" został uznany za wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę w gangu sutenerów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki brał udział w kibolskiej ustawce, jak sam mówi, były to "różne moduły szlachetnych walk".

"Wirtualna Polska" zidentyfikowała 35 osób, które brały udział w tej bójce. Łącznie popełniły ponad 130 przestępstw.

Wśród przestępstw popełnionych przez uczestników ustawki znalazły się między innymi zabójstwo i handel narkotykami.

Karol Nawrocki nie wstydzi się udziału w kibolskiej ustawce - zapewnia przedstawiciel jego sztabu wyborczego. Wirtualna Polska ustaliła, że do bijatyki z udziałem kandydata PiS doszło jesienią 2009 roku. Był już wtedy pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Walczył po stronie chuliganów Lechii Gdańsk przeciw grupie bojówkarzy Lecha Poznań. Po obu stronach stanęło po 70 osób, a brutalne starcie trwało ponad sześć minut. Nawrocki mówił, że występował "w różnych modułach szlachetnych walk".

Ponad 130 przestępstw

"Wirtualna Polska" twierdzi, że ustaliła personalia 32 osób, które brały w tej ustawce, a które popełniły ponad 130 przestępstw. Wśród nich miały się znaleźć: jazda autem po pijanemu, nierespektowanie zakazu prowadzenia samochodu, stosowanie gróźb karalnych, ale też handel narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej bądź kierowanie nią, kradzieże, a nawet zabójstwo.

"Warto zaznaczyć - w ustawkach tego formatu wziąć mogą udział tylko ludzie godni zaufania - albo sprawdzeni wcześniej w innych kibolskich akcjach, albo - w inny sposób - dający gwarancję lojalności" - zwraca uwagę w swoim artykule autor Szymon Jadczak.

Wśród osób, które wzięły udział w tamtej ustawce, znalazł się według doniesień "WP" między innymi Mirosław O., ps. "Olaf", który był skazany za bójki jak również kierowanie grupą przestępczą i handel narkotykami. Inny uczestnik bójki to Daniel U., ps. "Dzidek", który w 2023 roku został skazany za zabójstwo nastolatka maczetą w Krakowie, wcześniej skazano go też za usiłowanie zabójstwa szefa kiboli GKS Katowice. "Dzidek" był też skazany za produkcję oraz handel narkotykami. "Nasi rozmówcy przypominają, że 'Dzidek' trenował boks w sali Stoczniowca, czyli tej samej, w której robił to Karol Nawrocki" - czytamy w tekście "WP".

Kto jeszcze brał udział w ustawce?

Najbardziej znanym uczestnikiem ustawki, w której brał udział Nawrocki, był według "WP" Patryk M., ps. "Wielki Bu", który na swoim koncie miał kradzież, bójki oraz porwanie kobiety, za które został prawomocne skazany na dwa lata więzienia. Oskarżono go również o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i sutenerstwo. Podobnie jak "Dzidek" trenował wspólnie z Nawrockim, obecnie przebywa w Dubaju - z Polski wyjechał kilka miesięcy temu.

Został skazany za porwanie, teraz mieszka w Dubaju. Co łączy "Wielkiego Bu" z Karolem Nawrockim? Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

W bójce brał udział również Jerzy L., ps. "Jerzyk" - pisze "WP". Jak czytamy w tekście, "Jerzyk" zajmował się między innymi handlem narkotykami. Współpracował też z grupą "Sharks" - jednym z najgroźniejszych polskich gangów. Jerzy L. oskarżony jest także o nielegalne posiadanie broni, został też skazany za przestępstwo związane z wyłudzeniem mieszkania.

"WP" wspomina też o Łukaszu Sz., który przed bijatyką, w której brał udział Nawrocki, miał na koncie zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Podobne zarzuty stawiano innemu uczestnikowi bójki Bartoszowi B. ps. "Balon", który poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości i wsypał swoich kolegów. Kolejny, który brał udział w bójce to Mirosław K. - również oskarżony o handel narkotykami. Takie zarzuty mają też bracia Artur i Robert Z. - pisze "WP".