Przegląd prasy: kuźnia kadr do spółek Skarbu Państwa. "Dyplom MBA nawet w dziewięć tygodni"

Dający przepustkę do zasiadania w radzie nadzorczej spółek Skarbu Państwa dyplom MBA (Master of Business Administration) można zdobyć zaocznie, w kilka miesięcy dzięki uczelni, która stała się kuźnią kadr Prawa i Sprawiedliwości - donoszą dziennikarze "Newsweeka". W swoim artykule pochylają się nad uczelnią Collegium Humanum - mało znaną w świecie akademickim, ale bardzo popularną wśród osób, które z nadania PiS obejmują najbardziej intratne stanowiska.

- Kurs MBA w Collegium Humanum to koszt nieco ponad 10 tysięcy złotych i nie znam nikogo, kto go nie ukończył - mówi tvn24.pl menedżer jednej ze spółek skarbu państwa.

Zainteresowanie kursami MBA może zwiększyć też projektowana przez resort zdrowia Adama Niedzielskiego zmiana. Wprowadza ona wymogi dla tych, którzy mają kierować placówkami zdrowia - w założeniu po to, by zapewnić wysoki poziom kadry menadżerskiej. "Kierownik podmiotu szpitalnego to osoba, która m.in. zdała państwowy egzamin uprawniający do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego organizowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia" - tak brzmi projekt artykułu w ustawie o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.