Zderzyły się trzy pojazdy. Nie żyje ojciec i jego 1,5-roczny syn

czytaj dalej

- Jako polityk, mogę pana oceniać. Jako lekarz, muszę pana zdiagnozować. Jest pan patologicznym kłamcą - mówił z mównicy sejmowej do premiera Mateusza Morawieckiego Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wnioskował o "odroczenie obrad, do momentu, w którym premier podda się terapii". Lider ludowców odnosił się do wcześniejszego wystąpienia szefa rządu w sprawie poprawek do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.