Przedterminowe wybory w gminie Żelazków. Poprzedni wójt Sylwiusz J. skazany prawomocnym wyrokiem

Wójt Żelazkowa Sylwiusz J. zatrzymany podczas Marszu Równości w Kaliszu. Miał dwa promile we krwi 22.09 | Tłum z tęczowymi flagami i transparentami z hasłem: "Nie dla homofobii" przeszedł przez Kalisz. To pierwszy Marsz Równości, który zorganizowano w tym mieście. Podczas marszu policja zatrzymała wójta Żelazkowa Sylwiusza J. Mając prawie dwa promile alkoholu we krwi, szarpał się z funkcjonariuszami. Na J. ciążą już zarzuty znęcania się nad rodziną i znieważenia funkcjonariuszy publicznych. tvn24