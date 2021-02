Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa. Jest projekt rozporządzenia premiera

Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa mają zostać zarządzone na 9 maja - wynika z projektu rozporządzenia premiera opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W uzasadnieniu poinformowano, że projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania przez Państwową Komisję Wyborczą. Projektowane rozporządzenie ma zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 15 marca.

W opublikowanym w piątek projekcie rozporządzenia data przedterminowych wyborów w Rzeszowie wyznaczona została na 9 maja. Zgodnie z dołączonym do projektu kalendarzem wyborczym między innymi do 30 marca ma być czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego, do północy 16 kwietnia czas na zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta, a 9 maja głosowanie w godzinach 7.00-21.00.