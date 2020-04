Przedszkola i żłobki mogą zacząć działać 6 maja

W środę szef rządu mówił o rozpoczęciu kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki. - To pierwszy taki dzień, gdy możemy powiedzieć, że jest przyrost osób, które zdrowieją - poinformował premier na konferencji prasowej. - Jesteśmy przekonani, że przejęliśmy pewną kontrolę (nad epidemią - red.), ale nie możemy być pewni, że zrobiliśmy to w zupełności i będziemy wiedzieli, co się zdarzy za miesiąc, dwa, trzy - dodał.

Premier zapewniał, że rząd działa "ostrożnie i elastycznie". – Nie pokazujemy konkretnych dat, co będzie za miesiąc, bo z pokorą przyznajemy, że koronawirus jest niebezpiecznym zjawiskiem, może przyspieszać - mówił. Zaznaczył, że rząd zamierza "konsekwentnie otwierać gospodarkę", ale "nie luzuje zasad życia społecznego". - Z domu wychodzimy do pracy, po zakupy i w życiowo koniecznych sprawach - przypominał.

I wychodzimy do przedszkola

To prawdopodobnie oznacza, że nie wszystkie żłobki i przedszkola wrócą natychmiast do pracy. Jeśli organ prowadzący - na przykład samorząd - na to się nie zdecyduje, placówki pozostaną zamknięte. Rząd ma wspomóc je jednak w zapewnieniu odpowiednich środków higienicznych i sanitarnych. - Dla osób, które nie będą mogły odprowadzić dziecka do przedszkola czy żłobka, będzie zasiłek - zapewnił Morawiecki.