Profesor Pyrć o powrocie uczniów klas I-III do szkół: kwiecień byłby bardzo niebezpieczny

Badania pokazują, że o ile u bardzo młodych dzieci ryzyko jest mniejsze, to z każdym rokiem ono rośnie - powiedział w TVN24 profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odniósł się do ewentualnego powrotu dzieci do przedszkoli i szkół. Jak dodał, w sprawie uczniów klas I-III szkół podstawowych "trzeba się mocno zastanowić". - Moim zdaniem kwiecień byłby bardzo niebezpieczny - mówił.

Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił we wtorek w RMF FM o planach powrotu dzieci do przedszkoli i szkół. - Jeśli dane o zakażeniach potwierdzą tendencję spadkową, czyli odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku, jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych. A następnie w maju do szkół ponadpodstawowych. Tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym - poinformował.