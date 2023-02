Marzenna Guz-Vetter: ustawa o sądownictwie może uruchomić fundusze, ale nie zakończy sporów o praworządność

Ustawa o Sądzie Najwyższym i innych sądach może doprowadzić do uruchomienia funduszy z KPO, natomiast ona nie doprowadzi do zakończenia sporów o praworządność między Polską a Komisją Europejską - powiedziała w "Jeden na jeden" przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce Marzenna Guz-Vetter.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej: to nie doprowadzi do zakończenia sporów o praworządność

Powiedziała, że "kamienie milowe" i "założenia w ramach KPO, to, o co toczy się sprawa w ustawie o Sądzie Najwyższym, żeby te wymaganie spełnić, to jest i tak program minimum, jeśli chodzi o reformę sądownictwa w Polsce". Dodała, że "ustawa może doprowadzić do uruchomienia funduszy z KPO, natomiast ona nie doprowadzi do zakończenia sporów o praworządność między Polską a Komisją Europejską".