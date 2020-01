Kiedy poznamy opinię Komisji Weneckiej? "Nadrabiamy to, czego nie zrobił Sejm"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w czwartek z przedstawicielami Komisji Weneckiej. - Nadrabiamy to, czego nie zrobił Sejm. Prowadzimy w czasie, który jest nam dany, w ciągu tych 30 dni, maksymalnie szerokie konsultacje - mówił marszałek po spotkaniu. Poinformował, że opinia Komisji w sprawie przegłosowanej przez Sejm nowelizacji ustaw sądowych powinna dotrzeć do Polski w środę lub czwartek w przyszłym tygodniu. Przedstawiciele delegacji spotkali się też w czwartek z senatorami PiS i posłami opozycji.

- Dostaliśmy obietnicę od przewodniczącego delegacji, że opinia Komisji Weneckiej będzie wydana w trybie pilnym i powinna dotrzeć do Polski w środę lub czwartek przyszłego tygodnia, po to, aby panie i panowie senatorowie mogli się z tym jeszcze zapoznać - oświadczył marszałek Senatu po spotkaniu z przedstawicielami KW. Jak zaznaczył, Komisja wydaje opinie, które "oczywiście nie są wiążące". - Ale my nadrabiamy to, czego nie zrobił Sejm, to znaczy prowadzimy w czasie, który jest nam dany - tych 30 dni [na zajęcie przez Senat stanowiska względem sejmowej ustawy - przyp.red.] maksymalnie szerokie konsultacje - dodał.