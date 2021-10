Sytuacja na granicy. Profesor Pacześniak: nieobecność prezydenta jest krzycząca, głośna

Profesor Pacześniak: nieobecność prezydenta jest krzycząca, głośna

- To powinno być zastanawiające dla opinii publicznej, że rządzący, jedynie na czym się koncentrują i na czym im zależy, to na tym, by na dzisiejszym głosowaniu byli obecni wszyscy posłowie większości - mówiła dalej. - Jest jasne, że podczas sesji parlamentarnej ich miejsce jest w parlamencie, natomiast cała energia obozu rządzącego idzie w tym kierunku, a nie po to, żeby przynajmniej wizerunkowo pokazać, że jest to dla nich problem szczególnie ważny, który rozważają, dyskutują - wskazywała politolog.