Prymas Polski reaguje na słowa Trumpa o papieżu Leonie XIV

Donald Trump
Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty
Źródło: TVN24
Popieram i w pełni utożsamiam się z wołaniem papieża Leona o pokój - oświadczył prymas Polski. Komentarz arcybiskupa Wojciecha Polaka to reakcja na ostatnie wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem papieża Leona XIV.

Oświadczenie prymasa Polski pojawiło się na stronie Archidiecezji Gnieźnieńskiej i jest odpowiedzią "na medialne zapytania ws. wypowiedzi Donalda Trumpa o papieżu Leonie XIV".

"Papież Leon XIV powiedział: nie jestem politykiem i nie chcę wchodzić w polemiki z Prezydentem. W pełni utożsamiam się z tym zdaniem papieża. Ja również nie jestem politykiem i nie będę wchodził w żadną polemikę z Prezydentem USA" - napisał we wtorek abp Wojciech Polak.

"Natomiast cieszę się, popieram i w pełni utożsamiam z wołaniem papieża Leona o pokój i wraz z nim modlę się gorąco o zaprzestanie wojny i powstrzymanie od śmierci tylu niewinnych ludzi" - podkreślił Polak.

Dodał, że "przyszłość należy do mężczyzn i kobiet pokoju". "Potrzeba nam wszystkim dziś prawdziwej: odwagi pokoju, o co wołaliśmy również podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego" - zaznaczył.

Prymas Polski abp Wojciech Polak
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Trump krytykuje papieża

Prymas odniósł się do ostatnich wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o papieżu Leonie XIV. "Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał Trump w niedzielę w mediach społecznościowych.

Wpis Donalda Trumpa o papieżu
Źródło: Donald J. Trump/Truth

Dodał też między innymi, iż "nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną" i "uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę". W opinii prezydenta USA Leon XIV nie zostałby papieżem, gdyby Trump nie był w Białym Domu.

Później w swoim portalu Truth Social Trump opublikował wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa. Trump twierdził później, że grafika przedstawia go jako lekarza, nie Chrystusa.

Grafika opublikowana przez Trumpa
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Pytany przez dziennikarzy o powody zamieszczenia wpisu, Trump odparł, że uważa, iż Leon XIV "nie wykonuje dobrej roboty" i "najwyraźniej lubi przestępczość", wskazując na jego obronę imigrantów. Zarzucił mu, że jest "bardzo liberalny". - Nie jestem fanem papieża Leona - podsumował Trump.

Papież: nie obawiam się administracji Trumpa

Na krytykę pod swoim adresem zareagował w poniedziałek papież. - Nie chcę wdawać się z nim w dyskusję - powiedział Leon XIV dziennikarzom podczas podróży do Algierii.

Zapowiedział również, że "będzie nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji między państwami, aby szukać sprawiedliwych rozwiązań problemów". - Zbyt wielu ludzi cierpi dziś na świecie - kontynuował.

- Myślę, że ktoś musi się odezwać i powiedzieć, że istnieje lepsze rozwiązanie - ocenił papież. Zapewnił też, że "nie obawia się administracji Trumpa".

Czytaj także:
Opady deszczu nocą
Nocą przez Polskę przejdzie strefa opadów
METEO
Viktor Orban
System Orbana zaklęty w trzech literach. Co stanie się z NER?
Marcin Złotkowski
imageTitle
Młody Polak błysnął w wyścigu w Hiszpanii
EUROSPORT
RA3_4776
Przebudzenie Polek w Gdańsku
RELACJA
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
BIZNES
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
BIZNES
Pierwsza misja operacyjna prototypu pojazdu inspekcyjnego Pirania w Gdańsku Sobieszewie
Pirania ochroni nasze wody. Przeszła pierwszy test
Trójmiasto
Zamek w Stobnicy w maju 2023 r.
Sprawa zamku w Stobnicy. Jest decyzja sądu
Poznań
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
METEO
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
WARSZAWA
Konrad Berkowicz pokazał na sejmowej mównicy przerobioną flagę Izraela z symbolem nazistowskim
Wniosek Czarzastego i reakcja ambasady. "Nie ma zgody"
Polska
Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Ocalali, młodzież, politycy. Marsz Żywych w Oświęcimiu
Kraków
Iron Maiden
Kto dołączy do Rock and Roll Hall of Fame? Artyści z tego kraju biją rekord
Kultura i styl
Paliwa, stacja benzynowa
Możliwe zmiany w programie paliwowym CPN
BIZNES
imageTitle
Złamania i krwawienie do mózgu. Poważne obrażenia po upadku w Paryż - Roubaix
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Rzecznik PiS przyznaje: Kaczyński powielił nieprawdziwą informację
Polska
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
BIZNES
imageTitle
Polak toczy pasjonującą walkę o Crucible Theatre
RELACJA
Start rakiety SpaceX
Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie
METEO
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku "wypił około litra wódki", miał zakazy prowadzenia
Magdalena Gruszczyńska
Ruby Rose
Modelka oskarża Katy Perry o napaść seksualną
Kultura i styl
imageTitle
Marczyk rusza do obrony tytułu. "Nie mamy zamiaru ułatwiać życia rywalom"
EUROSPORT
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
WARSZAWA
pap_20251009_215
Kolejny rajd posła Łukasza Mejzy. Na liczniku ponad 150 km/h
Lubuskie
Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Zełenski: są numerem jeden w Europie. Podpisali ważne porozumienie
Świat
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
UE planuje podwyżkę ceł. Wzrosną dwukrotnie
BIZNES
47 min
Eutanazja 25-letniej Noelii Castillo stała się dla wielu środowisk pożywką do dezinformacji
Walczyła, by umrzeć i dopięła swego. "Po tej historii mam tysiące pytań"
Terlikowski. Istota rzeczy
shutterstock_2478230273
Więcej usług w e-zdrowiu. "To przełomowe zmiany"
Zdrowie
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
WARSZAWA

