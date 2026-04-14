Polska Prymas Polski reaguje na słowa Trumpa o papieżu Leonie XIV

Oświadczenie prymasa Polski pojawiło się na stronie Archidiecezji Gnieźnieńskiej i jest odpowiedzią "na medialne zapytania ws. wypowiedzi Donalda Trumpa o papieżu Leonie XIV".

"Papież Leon XIV powiedział: nie jestem politykiem i nie chcę wchodzić w polemiki z Prezydentem. W pełni utożsamiam się z tym zdaniem papieża. Ja również nie jestem politykiem i nie będę wchodził w żadną polemikę z Prezydentem USA" - napisał we wtorek abp Wojciech Polak.

"Natomiast cieszę się, popieram i w pełni utożsamiam z wołaniem papieża Leona o pokój i wraz z nim modlę się gorąco o zaprzestanie wojny i powstrzymanie od śmierci tylu niewinnych ludzi" - podkreślił Polak.

Dodał, że "przyszłość należy do mężczyzn i kobiet pokoju". "Potrzeba nam wszystkim dziś prawdziwej: odwagi pokoju, o co wołaliśmy również podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego" - zaznaczył.

Trump krytykuje papieża

Prymas odniósł się do ostatnich wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o papieżu Leonie XIV. "Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał Trump w niedzielę w mediach społecznościowych.

Dodał też między innymi, iż "nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną" i "uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę". W opinii prezydenta USA Leon XIV nie zostałby papieżem, gdyby Trump nie był w Białym Domu.

Później w swoim portalu Truth Social Trump opublikował wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa. Trump twierdził później, że grafika przedstawia go jako lekarza, nie Chrystusa.

Pytany przez dziennikarzy o powody zamieszczenia wpisu, Trump odparł, że uważa, iż Leon XIV "nie wykonuje dobrej roboty" i "najwyraźniej lubi przestępczość", wskazując na jego obronę imigrantów. Zarzucił mu, że jest "bardzo liberalny". - Nie jestem fanem papieża Leona - podsumował Trump.

Papież: nie obawiam się administracji Trumpa

Na krytykę pod swoim adresem zareagował w poniedziałek papież. - Nie chcę wdawać się z nim w dyskusję - powiedział Leon XIV dziennikarzom podczas podróży do Algierii.

Zapowiedział również, że "będzie nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji między państwami, aby szukać sprawiedliwych rozwiązań problemów". - Zbyt wielu ludzi cierpi dziś na świecie - kontynuował.

- Myślę, że ktoś musi się odezwać i powiedzieć, że istnieje lepsze rozwiązanie - ocenił papież. Zapewnił też, że "nie obawia się administracji Trumpa".

