Prymas o zdjęciach pokazanych na konferencji ministrów: takie działanie sprzyja utrwalaniu szkodliwych stereotypów

Sytuację na granicy polsko-białoruskiej skomentował prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. -Rozumiem troskę o wspólne bezpieczeństwo, które jest odpowiedzialnością władz państwowych. Równocześnie jestem przekonany, że zachowując prawo i obowiązek obrony granic, jesteśmy w stanie nieść pomoc ludziom w dramatycznej sytuacji - powiedział. Odniósł się także do konferencji Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka na której zaprezentowano zdjęcia, jakie polskie służby miały znaleźć w telefonach migrantów, którym udało się przedostać do Polski.

- Piętnowanie niemoralnych i przestępczych zachowań nie może się odbywać przez epatowanie złem, bo wtedy zamiast je zwalczać, stajemy się jego propagatorami. Ponadto obawiam się, że takie działanie sprzyja powstawaniu lub utrwalaniu szkodliwych stereotypów. Łatwo o sugestię, że każdy uchodźca to terrorysta lub przestępca seksualny. Na takie krzywdzące uproszczenie nie możemy się zgodzić - mówił.

Portal OKO.press podał we wtorek, odnosząc się do jednego z ujawnionych materiałów, że fotografia przedstawiająca mężczyznę kopulującego ze zwierzęciem, które pokazali ministrowie, to w rzeczywistości ujęcie ze starego nagrania dostępnego w internecie.