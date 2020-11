Prymas Polski: jedyna droga to droga oczyszczenia

To nie tylko nasz obowiązek, ale nasza wewnętrzna powinność, abyśmy wsłuchali się w głos osób skrzywdzonych, abyśmy otworzyli się na to świadectwo - powiedział w "Sprawdzam" prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W TVN24 komentował reportaż "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza".

Kardynał Dziwisz w reakcji na reportaż TVN24 wydał oświadczenie, w którym zaproponował, żeby kwestiami poruszonymi w reportażu zajęła się niezależna komisja. " Jestem gotowy do pełnej współpracy z taką komisją " - zadeklarował. W oświadczeniu dla włoskiej agencji Ansa kardynał stwierdził, że stawiane mu zarzuty są "zniesławiające" i mają na celu podważenie jego "pokornej" służby na rzecz Jana Pawła II.

"To ciągle nas zawstydza"

Do tej sprawy w piątkowym programie "Sprawdzam" Krzysztofa Skórzyńskiego odniósł się prymas Polski, metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Polak. W TVN24 pytany był, czy podziela dzieję wiernych, którzy liczą na oczyszczenie polskiego Kościoła ze zbrodni pedofilii. - Przede wszystkim ja sam mam głęboką wiarę i nadzieję w to, że to jest jedyna droga, której Chrystus od nas się domaga: droga oczyszczenia - powiedział.