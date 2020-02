Prymas: nie lekceważymy sygnałów od osób zranionych w Kościele 

Prymas: konieczne jest zintensyfikowanie pomocy duchowej dla ofiar

Infolinia "Zranieni w Kościele"

Od marca 2019 r. działa też infolinia "Zranieni w Kościele". Przez pierwsze pół roku funkcjonowania odebrano ponad 80 telefonów. Trzy czwarte zgłoszonych na infolinii spraw nie było wcześniej nigdzie zgłaszanych. Dr Barbara Smolińska, jedna z inicjatorek infolinii, zwróciła uwagę, że najczęściej osoby wykorzystane w dzieciństwie mówią o tym po kilkudziesięciu latach. - Tworząc infolinię, zdawaliśmy sobie sprawę, że te osoby nie miały o tym komu powiedzieć. Zazwyczaj mówią to po raz pierwszy. Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić dla tych osób, to ich wysłuchać - mówiła. Podkreśliła, jak ważna jest czujność rodziców i obserwacja, co się dzieje z dzieckiem. Wskazała, że sygnałem ostrzegawczym jest sytuacja, gdy osoba dorosła chce się spotykać z dzieckiem, wyjeżdżać z nim. - Mam nadzieję, że ponieważ dużo się o tym mówi, będzie rosnąć nasza świadomość - powiedziała. Telefon wsparcia działa w każdy wtorek od godz. 19.00 do 22.00 pod numerem 800-280-900.