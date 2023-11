Wypadek podczas prac w hali magazynowej. Nie żyje 68-letni mężczyzna

czytaj dalej

Kierowca wjeżdża na duże skrzyżowanie na pasie służącym do jazdy na wprost. Na środku się zatrzymuje i włącza migacz po to, żeby wcisnąć się na pas do skrętu w lewo. Stojący za nim kierowcy trąbią, złorzeczą i rozpaczliwie zmieniają pasy ruchu - nierzadko w taki sposób, że niemal dochodzi do kolizji. Takie sytuacje są codziennością między innymi na rondzie Solidarności w Łodzi. Policja zapowiada, że z problemem planuje się jak najszybciej rozprawić.