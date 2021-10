Leszek Miller o prounijnych manifestacjach i stosunku władzy do Unii Europejskiej

Leszek Miller, europoseł i były premier, mówił w poniedziałek w TVN24 o niedzielnych prounijnych manifestacjach i stosunku rządzących do Unii w kontekście ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Unijny sztandar bardzo Kaczyńskiemu przeszkadza. Wielokrotnie mówi, że o polexicie nie ma mowy, ale on myśli o takiej Unii, której nie ma i nie będzie - stwierdził.

W niedzielę w wielu polskich miastach i miasteczkach odbyły się prounijne manifestacje. To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy prawa UE są niezgodne z polską konstytucją. Główną warszawską demonstrację zwołał Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. Na scenie na placu Zamkowym przemawiał między innymi były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller.

Miller w poniedziałek był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. - Byłem pod wrażeniem ogromnej energii i tysięcy ludzi, którzy tam przyszli, by zamanifestować niezgodę na wyjście Polski z Unii Europejskiej - powiedział.

Dodał, że jest to "sukces społeczeństwa, które w tak kategoryczny sposób zademonstrowało sprzeciw". - Ale też osobisty sukces Donalda Tuska. Nie wiem, czy jest w Polsce drugi polityk, który za pomocą jednego tweeta potrafi uruchomić tego rodzaju zdarzenia - skomentował Miller.

Leszek Miller o prounijnych manifestacjach TVN24

Miller: to jest jawny scenariusz, widać go gołym okiem

Zdaniem byłego premiera Unia Europejska "bardzo Kaczyńskiemu przeszkadza". - Wprawdzie wielokrotnie mówi, że o polexicie nie ma mowy i że Polska powinna być w Unii Europejskiej, ale on myśli o Unii Europejskiej, której nie ma i nie będzie - dodał.

- Niedawno usłyszeliśmy ze strony pana premiera Morawieckiego i pana Glapińskiego (szefa NBP - red.), że Polska nie potrzebuje tych pieniędzy (z Funduszu Odbudowy - red.) i że sami sobie doskonale damy radę. To jest gra do wewnątrz kraju, sygnał dla elektoratu: nie martwcie się, nawet jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to i tak będziemy mieli pieniądze. Pożyczymy gdzie indziej, na przykład w Chinach czy w Rosji - mówił Miller.

To - stwierdził - "jest jawny scenariusz" rządzących. - Widać go gołym okiem. Jeszcze Rada Ministrów nie podjęła uchwały o uruchomieniu procesu z Unii Europejskiej, a PiS-owska większość parlamentarna tego nie przegłosowała, ale to w każdej chwili jest możliwe - stwierdził gość TVN24.

Miller: Kaczyński mówi, że o polexicie nie ma mowy i że Polska ma zostać w UE, ale on myśli o UE której nie ma i nie będzie TVN24

Zdaniem Miller "orzeczenie Trybunału wywraca wszystko do góry nogami". - Unia Europejska nie może sobie pozwolić na to, że w jednym kraju członkowskim pierwszeństwo prawa unijnego będzie traktowane inaczej niż we wszystkich innych. Unia Europejska musi zareagować. W najbliższych dniach należy się spodziewać bardzo ostrych i zdecydowanych rozwiązań - podkreślił. Dodał, że "kraj członkowski nie może sobie z prawa europejskiego wybierać, co mu się podoba, a co nie".

Miller: problemem Kaczyńskiego jest Unia i samorządy

Jak mówił były premier, "Jarosław Kaczyński ma taki model państwa, które jest bardzo głęboko scentralizowane i wszystkie decyzje są podejmowane z jednego centrum dyspozycji politycznej".

- Jednym elementem, który mu przeszkadza i nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł, jest Unia Europejska. Drugim są samorządy. Z samorządami Kaczyński może się rozprawić w kraju, ale jeżeli chodzi o Unię, to już tak daleko jego ręce nie sięgają - powiedział.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24