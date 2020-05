Senator w policyjnym aucie. "Wszedł do radiowozu i nie chce go opuścić" kontra "policja kłamie"

Jeden z senatorów wszedł do radiowozu i nie chce go opuścić - poinformowała w sobotę stołeczna policja. "Policja kłamie, mówiąc, że nie użyła wobec mnie siły" - przekonuje natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury.

W sobotę na placu Zamkowym w Warszawie zebrali się przedsiębiorcy, domagający się całkowitego odmrożenia gospodarki i większej pomocy rządowej . Chcieli przejść przed Sejm, ale uniemożliwiła im to policja. Doszło do przepychanek, policja użyła gazu, zatrzymała część uczestników. Inni przedostali się przez kordon i ruszyli w stronę siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Protest nie został zarejestrowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego magistratu.

Senator w policyjnym radiowozie

Po godzinie 15 policja przekazała wiadomość o rozpoczęciu legitymowania uczestników manifestacji oraz pierwszych prewencyjnych zatrzymaniach. Godzinę później dodano: "Kolejne osoby są zatrzymywane prewencyjnie. W trakcie działania nadawane są komunikaty kierowane także do osób posiadających immunitet, dziennikarzy oraz kobiet w ciąży. Jeden z senatorów wszedł do radiowozu i nie chce go opuścić" - czytamy we wpisie na Twitterze.