Protesty w obronie wolnych mediów. Szef KOD Jakub Karyś komentuje

We wtorek kilkanaście formacji i stowarzyszeń organizuje w blisko 80 miastach Polski manifestacje w obronie TVN i niezależności mediów. Jednym z organizatorów jest Komitet Obrony Demokracji. Szef KOD Jakub Karyś stwierdził, że to protesty "w naszej wspólnej sprawie".

Manifestacje w całej Polsce

- To w naszej wspólnej sprawie - mówił o protestach szef KOD Jakub Karyś. - W waszej sprawie, w naszej sprawie, bo wolne media to wolni ludzi, a wolni ludzie to wolna Polska i dlatego wychodzimy - dodał.

- To się dzieje od 2015 roku. Zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego, potem - przypominam - media publiczne i po kolei sądownictwo i różne inne dziedziny życia. Nie będę tutaj snuł strasznych historii o tym, co się może stać dalej, ale jesteśmy naprawdę u progu dyktatury - ocenił.

Podkreślił, że mimo że są wakacje, to "każdy moment jest dobry, żeby powiedzieć nie". - Kiedy nam zabierają naszą wolność, to musimy mówić nie głośno, wyraźnie, jasno i wprost - zaznaczył Karyś. Podkreślił, że liczba miast, które chcą brać udział w protestach, wzrasta.

- Pod płaszczykiem polskich interesów dziś jest to TVN, jutro to będzie Onet, pojutrze to będzie coś innego - zauważył Karyś. - Znana jest procedura przejmowania władzy totalnej, wiemy jak to się robi. Odcięcie niezależnych mediów jest jedną z form - dodał.