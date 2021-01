"Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów"

- Wszystkie władze, które dążą do tego, żeby rządzić w sposób totalitarny, chciałyby tak rządzić, żeby uruchomić mechanizm, aby na końcu tego mechanizmu nie zdarzyło się nic w postaci jakiegoś tam Igora Tulei, czy jakiegokolwiek innego sędziego, który pokrzyżuje im plany - mówiła na warszawskim proteście sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka ze Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia", nawiązując do sprawy sędziego warszawskiego sądu okręgowego Igora Tulei.

Sprawa sędziego Tulei

Akcje protestacyjne w kilkunastu polskich miastach

Izba Dyscyplinarna nieuznawana przez Sąd Najwyższy

Izba Dyscyplinarna nie jest uznawana przez Sąd Najwyższy. W listopadzie 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to do polskich sędziów należy ocena, czy Izba Dyscyplinarna jest niezawisła i niezależna. Jeśli - jak stwierdził wówczas TSUE - z oceny wyniknie, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezawisłości i niezależności, to zasada pierwszeństwa prawa unijnego zobowiązuje Sąd Najwyższy "do odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego" tak, by spory "mogły zostać rozpatrzone przez sąd, który spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności". Na tej podstawie 5 grudnia 2019 roku sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń SN orzekli, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.