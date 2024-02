Od kilku tygodni trwają w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej, protesty rolnicze. We wtorek rolnicy demonstrowali w Warszawie. Postulaty polskich rolników to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu (czyli unijnego planu mającego pomóc przekształcić UE w nowoczesną, oszczędzającą zasoby i konkurencyjną gospodarkę), uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii, głównie z Ukrainy , oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Tusk o rolnikach i Zielonym Ładzie

- Szukamy cały czas rozwiązania, które uchroni polski rynek, ale też europejski rynek, od zalewu wyraźnie tańszymi produktami rolnymi. Chcemy pomóc Ukrainie, ale nie możemy pozwolić na to, żeby ta pomoc przyniosła bardzo negatywne skutki dla naszych obywateli. Jestem w stałym kontakcie z ukraińskimi przyjaciółmi i oni też to rozumieją. Musimy znaleźć rozwiązanie, które (...) ochroni nasz rynek i naszych rolników przed nierówną konkurencją - mówił premier.

Tusk przypomniał, że w Europie w magazynach jest ponad 20 milionów ton nadwyżki zboża z czego w Polsce mamy dziewięć mln nadwyżki. Informował przy tym, że Polska nie zgadza się na zaproponowane przez Brukselę limity wwozu towarów rolnych z Ukrainy. Jak wyjaśnił proponowane limity zakładają, aby do Polski mogło wjeżdżać średnio tyle towarów co w latach 2022-2023.

Tusk przekazał też, że prowadzone będą rozmowy o możliwych dopłatach do zboża i o takich inicjatywach, które pozwolą sprzedać polskie zboże tak szybko jak to możliwe. - My kupimy to jako państwo, możemy pomóc w skupie tego zboża, tak żeby polskie zboże było atrakcyjniejsze od ukraińskiego - mówił.