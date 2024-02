Dlaczego rolnicy protestują? Trzy główne powody

Zielony Ład - co oznacza dla rolników

Protest rolników przeciwko napływowi towarów z Ukrainy

Spadek opłacalności produkcji rolnej - przyczyny

- Jeszcze dwa lata temu ze względu na kryzys ukraiński ceny poszybowały w górę, i to zarówno środków do produkcji rolnej, jak i produktów sprzedawanych z gospodarstwa rolnego. Co się stało potem? Rynki wróciły do normy i do sytuacji cenowej sprzed kryzysu. Tylko w dużej mierze stało się to na rynku produktów rolnych, natomiast środków do produkcji - już nie. Nadal ceny nawozów, środków ochrony roślin, energii, są wyższe, czyli nie wróciły do poprzednich poziomów - podkreślił ekspert.