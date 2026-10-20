Polska Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stoją za nimi Bąkiewicz, Macierewicz i Kurski Jakub Sobieniowski |

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stoją za nimi Bąkiewicz, Macierewicz i Kurski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA

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Demonstracje przed Trybunałem Konstytucyjnym nie są pokojowe, czego dowodem są liczne materiały wideo. Nawet ich organizator Adam Borowski, już raz ułaskawiany przez Karola Nawrockiego, oficjalnie przyznaje, że protesty nie są pokojowe. - My idziemy na wojnę z Tuskiem, a nie na pokojową manifestację - powiedział człowiek, którego Prawo i Sprawiedliwość chciało mianować na rzecznika praw obywatelskich.

- Do czego oni chcą doprowadzić? Do zamieszek? Do wojny domowej? Do tego to niestety wszystko zmierza - ocenił Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

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Nastroje na demonstracjach już są wojenne, a i tak ciągle podsycane, między innymi wypowiedziami radnego miasta Skawina Ryszarda Majdzika ze stowarzyszenia Rozwój Plus. - Nie jakieś "führery", nie jakieś "volksdeutche", nie jakiś rusek Czarzasty i Niemiec Tusk. Koniec z tym - wołał do zgromadzonych.

Na demonstracji jest też profanacja "Roty", w której zawiera się program PiS-u. "Nie będzie lewak niszczył szkół, dzieci nam deprawował. Odrodzi się na powrót w nas Armia Krajowa nowa" - śpiewano w obecności i przy wsparciu Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego.

Kto stoi za protestami przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Na czele tego ruchu jest też Robert Bąkiewicz, który kiedyś biegał w rocznicę Powstania Warszawskiego z faszystowską opaską na rękawie, a później bronił zachodnich granic kraju, których nikt nie atakował.

Robert Bąkiewicz podczas demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP/EPA

Teraz Bąkiewicz bierze udział w demonstracjach u boku Antoniego Macierewicza i Jacka Kurskiego, a nawet szefa rolniczej "Solidarności" Tomasza Obszańskiego.

Ta "Armia Krajowa nowa" przed Trybunału oskarża Donalda Tuska o zamach stanu, seksualizację dzieci i nawet w sprawie przymrozków. - Nie ma tych dopłat, które [rolnik - red.] powinien dostać za suszę, za te wszystkie sprawy związane z anomaliami pogodowymi, przymrozki - przekonywał zgromadzonych Obszański.

- Homozwiązki teraz wprowadzają. Seksualizacja dzieci - krzyczał przed Trybunałem Bąkiewicz. - Będzie chciał kopnąć w stolik i zabrać nam wolne wybory - mówił z kolei Kurski. - Oskarża polskich pilotów, a morderstwo dokonał właśnie ten Tusk, nie Putin - stwierdził Macierewicz.

- My wszyscy jesteśmy legionami prezydenckimi - mówił do demonstrantów Borowski.

Jarosław Kaczyński podczas manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP/EPA

PiS "nie broni Trybunału, ale siebie"

Dokładnie tak samo, nawet na tych samych kłamstwach rodził się mit smoleński, który poniósł PiS do władzy - ci ludzie nie udowodnili zamachu przez osiem lat swoich rządów, ale teraz próbują tego samego.

- To są tacy ludzie, którzy żyją z nienawiści do drugiego człowieka - ocenił Tomasz Trela z Nowej Lewicy. - Pamiętajmy, że PiS dzisiaj nie broni żadnego Trybunału Konstytucyjnego. Oni bronią siebie - skomentował Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Nikt nie atakował Trybunału. Policja umożliwiła tylko wjazd do niego legalnie wybranym sędziom.