"Nie chodzi już tylko o aborcję. Chodzi o wolność, której aborcja stała się symbolem"

Ze wszystkich sił wspieramy osoby, które się organizują, część rzeczywiście działa w Ogólnopolskim Strajku Kobiet, ale część to są zupełnie spontaniczne, oddolne inicjatywy - mówiła w "Faktach po Faktach" Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, odnosząc się do organizacji protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem Julii Przyłębskiej. - Nie ma prawnej drogi, żeby ten wyrok zmienić - ocenił publicysta Tomasz Terlikowski, drugi gość programu.

Poniedziałek to czwarty już dzień ogólnopolskich protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem Julii Przyłębskiej, który uznał za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

"Będą protestować, spacerować, w sposób rozproszony"

- Ze wszystkich sił wspieramy osoby, które się organizują, część rzeczywiście działa w Ogólnopolskim Strajku Kobiet, ale część to są zupełnie spontaniczne, oddolne inicjatywy - mówiła Lempart.

Jak mówiła, we wtorek w dalszym ciągu w wielu miastach i miasteczkach w całej Polsce będą organizowane przemarsze. - Jutro ludzie dalej będą protestować, spacerować, w sposób rozproszony. Odchodzimy od obowiązku zgłaszania zgromadzeń. Z tego, co wiem, nikt już nie próbuje zgłaszać manifestacji, one się odbywają spontanicznie - wskazywała.