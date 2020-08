Wiceminister w Senacie: można było całemu światu powiedzieć - zobaczcie, tęczowych biją w Warszawie

Wąsik o zatrzymaniu: zaczęto szarpać i odpychać policjantów

"Kopano w karoserię, kilka osób wskoczyło na dach, maskę i bagażnik, zerwano antenę"

Jak relacjonował, "około godziny 20 policjanci z prewencji, używając siły fizycznej, chwytów obezwładniających, usunęli osoby blokujące policyjny samochód, umożliwiając bezpieczny odjazd radiowozu do Komendy Stołecznej Policji celem sporządzenia stosownych dokumentacji, a następnie osadzenia osoby zatrzymanej, zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego, w areszcie śledczym".

"Można było całemu światu powiedzieć: zobaczcie, tęczowych biją"

Senator niezrzeszony Wadim Tyszkiewicz, zwracając się do wiceministra Wąsika podkreślił, że był jednym ze świadków zdarzeń na Krakowskim Przedmieściu. – Ja tam byłem i wszystko widziałem. Byłem świadkiem tego zdarzenia i nie do końca zgadzam się z wersją przedstawioną przez pana – podkreślił. Opowiadał o radiowozach "pędzących z ogromną prędkością" w stronę kościoła, w pobliżu którego doszło do demonstracji.