Protest przeciw aresztowaniu przeniósł się na Krakowskie Przedmieście w pobliże pomnika Chrystusa, gdzie doszło do przepychanek z policjantami. - Łącznie do sprawy zatrzymano 48 osób i w tym przypadku będą prowadzone dalsze czynności procesowe, czyli mówimy tutaj o stawianiu zarzutów - powiedział w sobotę rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Marczak. Dziś w miastach w Polsce zaplanowano kolejne protesty przeciwko tymczasowemu aresztowaniu Margot.

"To nie służy ich sprawie"

Sprawę komentował w programie "Fakty po Faktach" europoseł Platformy Obywatelskiej i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Sądzę, że o prawa mniejszości trzeba walczyć kartą wyborczą, a nie nożem. Mamy tutaj bardzo radykalnych ludzi - z jednej strony Ordo Iuris tradycjonalistyczne, a z drugiej strony zdaje się Antifa. Państwo powinno jednak być postrzegane, a niestety nie jest, jako stróż porządku i policja powinna się zachowywać tak samo, niezależnie od tego, jakie są ideologiczne sympatie rządzących. A wiemy, że wtedy, kiedy wieszano moich kolegów europosłów na szubienicach to policja nie interweniowała, a teraz jest zdaje się znacznie bardziej skora do interwencji - mówił europoseł nawiązując do sytuacji z 2017 roku, gdzie na zgromadzeniu w Katowicach na symbolicznych szubienicach wisiały wizerunki europosłów: Michała Boniego, Danuty Huebner, Danuty Jazłowieckiej, Barbary Kudryckiej, Julii Pitery i Róży Thun.

Komentując protesty w Warszawie Sikorski stwierdził, że uważa, że "te osoby popełniają błąd atakując symbole ważne dla innych Polaków". - To nie służy ich sprawie - stwierdził. - Można działać na rzecz praw mniejszości metodą Mahatmy Gandhiego, a można to próbować robić przy pomocy noża. Gandhi był skuteczniejszy - dodał.

"Używanie przemocy do polityki jest czymś, czego powinniśmy się raczej bać"

Europoseł zaznaczył, że każdy obywatel "ma prawo do pokojowego protestu, ale nikt nie ma prawa do grożenia innym, do używania przemocy, czy do niszczenia mienia". Stwierdził, że zniszczenie furgonetki z homofobicznymi hasłami przez Margot jest przestępstwem. Na pytanie, czy je potępia, odpowiedział, że "przestępstwa zawsze".