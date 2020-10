"Ludzie czują się zagrożeni, czują, że odbierana jest im kawałek po kawałku ich wolność"

Kobiety w małych miasteczkach zaktywizowały się w 2016 roku, gdy w Polsce wybuchły tak zwane czarne protesty. To był akt heroizmu z ich strony. Teraz w 2020 roku one mają już narzędzia, kwalifikację i wiedzę, jak się organizować - mówiła w TVN24 Magdalena Muszel, socjolożka i prezeska fundacji "Zatoka". Iwona Taranowicz, socjolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego apelowała, by w tej ważnej społecznej dyskusji nie pomijać mężczyzn, których rola jest umniejszana.

Socjolożka: kobiety z małych miejscowości uczyły się protestować w 2016 roku

Mówiąc o trwających demonstracjach nawiązała do tak zwanego Czarnego Protestu z 2016 roku. - To wtedy tak naprawdę kobiety w małych miasteczkach zaktywizowały się i zaczęły protestować. Wiele z nich po raz pierwszy w życiu wyszło na ulice. To był pewien akt heroizmu z ich strony, ponieważ w małym miasteczku rozpoznawalność jest znacznie większa, brak anonimowości - tłumaczyła socjolożka. Dodała, że były to "ich pierwsze szlify, jeśli chodzi o protesty".

"Młodzi ludzie czują się zagrożeni"

"Mężczyźni nie chcą być pomijani w tej walce"

- Mówimy cały czas o strajku kobiet, o oporze kobiet, o piekle kobiet. Oczywiście to jest piekło kobiet, bo to one przede wszystkim płacą tę cenę, ale to jest wciąż taki element bardzo tradycyjnego myślenia, że to kobieta odpowiada za to, że zaszła w ciążę, za to, kogo urodzi - stwierdziła Taranowicz. Apelowała, by w tej ważnej społecznej dyskusji nie pomijać mężczyzn, których rola "jest umniejszana".