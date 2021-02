Postępowanie policji w stosunku do manifestujących zależy od poziomu lizusostwa szefa policji centralnej albo warszawskiej w stosunku do PiS-u - ocenił w rozmowie z TVN24 Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska) uważa, że "skandaliczne zachowanie policji jest efektem rozkazu i woli politycznej". - Szef policji powinien podać się natychmiast do dymisji - powiedział. Według Michała Szczerby (KO), "jest presja polityczna", którą "odczuwamy nieustannie". - Do takiego upadku doprowadzili policyjni zwierzchnicy - dodał.

"Notowania policji w oczach ludzi spadają przez kilku lizusów"

Zdaniem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (Lewica), "postępowanie policji w stosunku do manifestujących zależy od poziomu lizusostwa szefa policji centralnej albo warszawskiej w stosunku do PiS-u". - Jak PiS daje taki sygnał, że ma być wzięte za pysk, to biorą za pysk, jak prezes Kaczyński ma zamiar być łaskawy, bo przecież on za to wszystko odpowiada, to oni są łaskawi - ocenił.