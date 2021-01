Młodzi na protestach. "Politycy ingerują nie tylko w moje życie w szkole, ale i życie prywatne"

Mają 15-16 lat i postanowienie, by w przyszłości móc decydować o sobie. By w przyszłości wybór miały ich przyjaciółki - ostatni tydzień przyniósł spore rozczarowanie. - Czułam się zła i miałam też w sobie takie poczucie, że musimy nadal działać i to, że wyrok został opublikowany, pomimo wielu protestów, nie oznacza, że powinniśmy przestać protestować, tylko dalej o to walczyć – uważa 16-letnia Hanna Igniaciuk. Nastolatka od miesięcy chodzi na protesty organizowane przez Strajk Kobiet - czasem z rodzicami, czasem z koleżankami.