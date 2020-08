Łukaszenka będzie uznawany przez polski rząd? "Chcemy podjąć działania na poziomie całej Unii"

Wszyscy widzimy doskonale, jak wygląda sytuacja na Białorusi i ogromne wątpliwości wokół procesu wyborczego - powiedział we wtorek w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodał, że to, iż "aktualnie nie ma bezpośrednich działań Unii Europejskiej akurat nas oczywiście nie cieszy".

Na Białorusi od niedzieli trwają protesty i starcia z siłami bezpieczeństwa. Rozpoczęły się one po niedzielnych wyborach prezydenckich, w których - według wstępnych oficjalnych wyników - wygrał dotychczasowy prezydent Alaksandr Łukaszenka. Jak podała Centralna Komisja Wyborcza (CKW), dostał on 80,23 proc. głosów, a jego rywalka Swiatłana Cichanouska - 10,09 proc. głosów.

By rozproszyć manifestacje w Mińsku, siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, gumowych kul, granatów hukowych i pałek. Według białoruskiego MSW, "w Mińsku i Nowopołocku funkcjonariusze organów spraw wewnętrznych i wojskowi wojsk wewnętrznych byli zmuszeni do aktywnego zastosowania specjalnych środków w celu przerwania nielegalnych działań".

"Wszyscy widzimy ogromne wątpliwości wokół procesu wyborczego"

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany we wtorek w "Faktach po Faktach", jakie jest stanowisko polskiego rządu w sprawie wyborów na Białorusi oraz czy one były sfałszowane, powiedział, że "wszyscy widzimy doskonale, jak wygląda sytuacja na Białorusi i ogromne wątpliwości wokół procesu wyborczego".

- Również osoby, które są na Białorusi, jeśli chodzi o działaczy opozycji, to wyraźnie wskazują, wszystkie państwa Unii Europejskiej, takie mamy głębokie przekonanie, wskazują, że ten proces wyborczy odbiegał daleko od standardów, które są przyjęte w Europie - dodał.

"Takie działania mają sens, gdy będą podejmowane przez całą wspólnotę międzynarodową"

Dopytywany, czy Łukaszenka będzie przez polski rząd uznawany i traktowany jako prawowity, legalnie wybrany prezydent Białorusi, Mueller odpowiedział: "w tej chwili dlatego właśnie chcemy podjąć działania na poziomie całej Unii Europejskiej, bo takie stanowisko i takie wspólne działania wobec Białorusi mają sens wtedy, gdy będą podejmowane wspólnie i solidarnie przez całą wspólnotę międzynarodową, a co najmniej przez Unię Europejską jako grupę 27 państw".

"Oczywiście my wolelibyśmy, żeby ten szczyt odbył się wcześniej"

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w poniedziałek o zwołanie szczytu Unii Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi. Unijne źródło Polskiej Agencji Prasowej przekazało tego dnia, że szef Rady Europejskiej Charles Michel przekazał Morawieckiemu pisemną odpowiedź, w której poinformował, że kwestia Białorusi zostanie poruszona na szczycie UE we wrześniu.

- Nam zależało nam tym, aby temat sytuacji na Białorusi był elementem agendy europejskiej, ponieważ to Polsce głównie i krajom Europy Środkowo-Wschodniej na tym zależy. Wczoraj ten wniosek poparł prezydent Litwy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaznaczyła, że Unia Europejska będzie bacznie się przyglądała tej sytuacji, a na następnym posiedzeniu, jeżeli nie będzie zwołane wcześniej posiedzenie ta sytuacja też zostanie omówiona - mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu.

- Oczywiście my wolelibyśmy, żeby ten szczyt odbył się wcześniej - dodał.

Na uwagę, że wszystko wskazuje na to, że ten szczyt będzie dopiero we wrześniu, powiedział, że należy pamiętać, że "sytuacja na Białorusi jest bardzo dynamiczna i to, że aktualnie nie ma bezpośrednich działań Unii Europejskiej akurat nas oczywiście nie cieszy".