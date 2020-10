Poleciłem podległym prokuratorom objęcie nadzorem postępowań w sprawie eskalacji zachowań przestępczych wobec osób wierzących - poinformował w poniedziałek prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem prawo do publicznego wyrażania poglądów i sprzeciwu nie usprawiedliwia łamania praw innych osób.

Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem Julii Przyłębskiej orzekł w zeszłym tygodniu o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Orzeczenie zapadło większością głosów, zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciw zmianom w prawie aborcyjnym. Manifestujący protestowali między innymi przed domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie, Trybunałem Konstytucyjnym oraz na ulicach wielu miast w Polsce. W niedzielę dochodziło do manifestacji przed i w świątyniach.

"Bezprecedensowa eskalacja zachowań przestępczych wymierzonych w osoby wierzące"

Dodał, że "każdy ma konstytucyjne prawo do publicznego wyrażania poglądów i sprzeciwu wobec rozstrzygnięć sądów lub trybunałów, w tym Trybunału Konstytucyjnego". "Jednak nie może to usprawiedliwiać łamania praw innych osób i popełniania przestępstw" - podkreślił minister.

W niedzielę doszło do zakłócenia mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla na Saskiej Kępie w Warszawie. Tam przed ołtarzem stanęła kobieta z hasłem: "Módlmy się o prawo do aborcji". Pomalowane zostały drzwi i mury kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na pl. Narutowicza. Na drzwiach do kościoła umieszczono błyskawicę, będącą jednym z symboli protestu, na murze pojawił się napis: "Aborcja bez granic".