"Sześć pól" działania Rady Konsultacyjnej. Liderki Strajku Kobiet wyjaśniają

"Rada jest do zbierania postulatów z ulicy"

Lempart: większość rozwiązań jest możliwa do wdrożenia teraz

Lempart nazwała to orzeczenie "oświadczeniem", które jest "mylnie nazwane wyrokiem". - W związku z tym, że to nie jest wyrok, nie muszą się do niego stosować sędziowie, nie muszą go wykonywać. Mamy już takie przypadki - oceniła.

Według niej "lekarze nie mają żadnych podstaw do tego, żeby stosować się do oświadczenia pani magister Przyłębskiej". - Macie obowiązek stosować obowiązujące prawo - powiedziała Lempart, adresując swoje słowa do lekarzy. - Jeżeli będziecie to robić, dostaniecie od nas wsparcie, jeżeli władza zechce was ścigać i ściganiem przymuszać do stosowania się do oświadczenia - dodała.