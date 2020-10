"Na Warszawę". Przedstawicielki Strajku Kobiet o planie na piątkowy marsz

"Na Warszawę"

"Pamiętajmy, że władzy jest zawsze mniej niż obywateli, którzy walczą o wolność"

"Jeśli któraś z nas zostanie zaatakowana poprzez ten system opresyjny, to będzie miał do czynienia z nami wszystkimi"

Klementyna Suchanow odniosła się także do informacji o tym, że prokurator krajowy Bogdan Święczkowski skierował we wtorek pismo do prokuratur regionalnych, w którym wydał polecenie prokuratorom, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze w sprawie czynów "mających związek z odbywającymi się nielegalnymi zgromadzeniami". Polecił im między innymi, by "bezzwłocznie przeprowadzali czynności i wydawali decyzje procesowe".