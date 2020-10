Grodzki: wzbudzanie tak kontrowersyjnego tematu w czasie pandemii to barbarzyństwo

Wybrano najgorszy moment na tego typu działanie - ocenił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do wydanego w czwartek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Kobiety są zdenerwowane, kobiety są wkurzone, kobiety protestują w obronie swoich elementarnych wolności - wyliczał.

Od czwartku trwają w Polsce protesty związane z decyzjąTrybunału Konstytucyjnego , który jest zdominowany przez sędziów powołanych przez PiS i kierowany przez Julię Przyłębską. TK orzekł o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Protesty mają być kontynuowane również w tym tygodniu .

Grodzki: wzbudzanie takiego tematu w czasie pandemii to barbarzyństwo

Mówił o "roli, jaką odegrały Polki, gdy byliśmy wymazani z mapy świata". - To one w głównej mierze zadbały o to, żeby utrzymać kulturę, język i nasze zwyczaje. Mało kto pamięta, że wiele Polek wtedy brało ślub w czarnych sukniach tylko z białym welonem - powiedział.