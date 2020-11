"Przede wszystkim walczymy o nasze prawa". Policja zablokowała marsz w Łodzi

W sobotę ulicami Łodzi maszerują demonstranci, wyrażający sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i wobec brutalności policji. Krótko po starcie marsz został zablokowany przez policjantów, którzy jednak - po postawieniu pewnych warunków - pozwolili by pochód ruszył dalej. - Przede wszystkim walczymy o nasze prawa - mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 jedna z demonstrujących.

"Walczymy o nasze prawa"

Uczestnicy przemarszu pojawili się jednak także na innych łódzkich ulicach. Na czele pochodu nieśli czerwony transparent z napisem "to jest wojna" i błyskawicami, które są symbolem strajku kobiet. Uczestnikom przemarszu towarzyszyła muzyka.

Policja zablokowała marsz

Policja postawiła warunki, marsz ruszył dalej

Funkcjonariusze postawili demonstrantom warunki, by marsz mógł ruszyć ponownie. Jego uczestnicy muszą iść chodnikiem lub prawym pasem jezdni. Po godzinie 17 demonstranci zaczęli dalej maszerować.

Protest także w Krakowie

Demonstracje odbyły się w sobotę także w innych polskich miastach, między innymi w Krakowie. - Każdy powinien mieć prawo do swoich poglądów. To, co się dzieje w tym momencie, przypomina państwo totalitarne - mówiła w rozmowie z TVN24 jedna osób z wyrażających sprzeciw wobec orzeczenia TK.