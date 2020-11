Biejat: bezpieczeństwo publiczne nie wymaga tego, by zamykać ludzi w kotłach

- Były takie czasy, gdy policja rozumiała zachowanie bezpieczeństwa publicznego w taki sposób, że w przypadku marszów bez pozwolenia mimo to po prostu je zabezpieczała. Powinno być tak, że bezpieczeństwo publiczne jest najważniejsze. A bezpieczeństwo publiczne nie wymaga tego, by zamykać ludzi w kotłach i odcinać im drogę ucieczki - podkreśliła.

Ścigaj: musimy dać ludziom narzędzie, by zatrzymać władzę w głupich decyzjach

Agnieszka Ścigaj, posłanka niezrzeszona, mówiła, że od początku swojej działalności w parlamencie, czyli od pięciu lat, "apeluje do wszystkich sił politycznych, by dać ludziom narzędzie, dać szansę, by zatrzymać władzę w głupich decyzjach, upomnieć się o swoje prawa".

Takim skutecznym narzędziem miałoby być referendum. - Możemy wspólnie zawalczyć o to, by referendum stało się rozstrzygające - powiedziała.

Polakowska: zaangażowane ludzi zostało wykorzystane przez radykalną lewicę

- To, że ludzie w październiku wyszli na ulicę, to nie była inicjatywa polityczna. Wyszli na ulicę, by zademonstrować to, że się nie zgadzają z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Absolutnie mieli prawo, by wyrazić swoje zdanie - mówiła.