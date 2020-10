Julia Przyłębska zabrała głos. Orzeczenie "nie jest wymierzone w kogokolwiek"

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji nie jest wymierzone w kogokolwiek i nie powinno być wykorzystywane do wywoływania napięć społecznych - przekonuje Julia Przyłębska. Jej zdaniem oskarżenia kierowane pod adresem Trybunału są bezzasadne i zmanipulowane.

Trybunał Przyłębskiej orzekł w czwartek o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Orzeczenie zapadło większością głosów, zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów.

Przyłębska: orzeczenie TK nie jest wymierzone w kogokolwiek

Przyłębska mówiła o czwartkowym orzeczeniu w rozmowie z Polską Agencją Prasową, która została opublikowana we wtorek.

Za "manipulację" Przyłębska uznała oskarżanie trybunału, że jego orzeczenie to cios wymierzony w osiągnięcia nauk medycznych. Stwierdziła, że orzeczenie Trybunału nie zabrania badań prenatalnych. - Przeciwnie - wskazuje, że Rzeczpospolita Polska, zgodnie z konstytucją, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia i zdrowia, a jednym ze środków tej ochrony, w przypadku kobiet w ciąży, są badania prenatalne - oświadczyła.

Przekonywała, że orzeczenie "nie jest wymierzone w kogokolwiek i nie powinno być przez nikogo wykorzystywane do wywoływania napięć społecznych".

"Każdy, dla kogo dobro Rzeczpospolitej jest wartością, powinien dziś apelować o spokój"

- Te podziały wywoływane są przez dezinformację, nieprawidłowe przedstawianie znaczenia wydanego wyroku i jego treści, nawoływanie do wychodzenia na ulicę, kiedy obowiązują ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń służące właśnie ochronie życia i zdrowia - stwierdziła.

Według niej, "akceptowanie agresji, brutalnego i wulgarnego języka, zachęcanie do dewastowania mienia publicznego i miejsc kultu religijnego, bezczeszczenia miejsc pamięci, symboli polskiej kultury, zakłócania modlitwy, a więc prawa do sprawowania praktyk religijnych, to jawny gwałt na prawach, które chroni także konstytucja".