Prokuratura chce ścigać za zagrożenie epidemiologiczne. W sprawie majowych wyborów nie chciała

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski polecił prokuratorom regionalnym, by "bezzwłocznie przeprowadzali czynności i wydawali decyzje procesowe" w sprawach mających związek z trwającymi w Polsce protestami - wynika z dokumentów, do których dotarł reporter TVN24. Prokurator Krajowy w swoim piśmie wskazał artykuł kodeksu karnego mówiący o spowodowaniu "zagrożenia epidemiologicznego". Ten sam artykuł przywołała prokurator Ewa Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych. Postępowanie jednak jej odebrano i umorzono.

22 października Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, uznał, że niezgodne z konstytucją jest prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu .

Od tygodnia na ulicach wielu polskich miast i miasteczek trwają protesty osób, które sprzeciwiają się takiemu orzeczeniu Trybunału. Gromadzą one dziesiątki tysięcy osób, a zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami zgromadzenia publiczne muszą ograniczać się do pięciu osób.

Strajk kobiet we Wrocławiu

Strajk kobiet we Wrocławiu PAP/Maciej Kulczyński

Prokurator krajowy polecił "bezzwłoczne czynności i decyzje" w sprawie protestów

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski skierował we wtorek pismo do prokuratur regionalnych. Do jego treści dotarł reporter TVN24.